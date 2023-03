Bianca Guaccero “Sono stata tradita”/ “Ora sono una mamma single”

Bianca Guaccero: “Sono una mamma single”

In occasione della Festa della Donna, Bianca Guaccero ha condiviso sui suoi canali social una lettera aperta al mondo femminile riflettendo sulle sue esperienze personali. “Ho 42 anni, e di caz*ate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato. Ora sono una mamma single. Che lavora, in un mondo molto complesso”, è l’inizio della lettera della conduttrice.

Bianca Guaccero fa riferimento al suo matrimonio con Dario Acocella, conosciuto nel 2010 sul set della fiction “Capri”. I due si sono sposati nel 2013 e nel 2014 sono diventati genitori di Alice. Il matrimonio è finito nel 2017.

Bianca Guaccero, una donna indipendente

Bianca Guaccero dichiara di essere una “donna indipendente” e di essersi liberata da alcuni cliché della società che per tempo l’hanno influenzata: “Oggi conto su di me. Oggi decido io per me… E che è difficile a volte guardarsi intorno e non sentirsi diversa rispetto a tutte le famiglie “normali” che mi circondano. Ma oggi non mi importa più. Perché ognuno ha il suo mondo, la sua storia, il suo percorso”. La lettera della conduttrice si conclude con un “W le donne, viva chi ci prova, sempre”. Bianca Guaccero, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha confermato di essere single. Negli ultimi anni le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Luca Bizzarri, smentito dai diretti interessati. Recentemente l’ex conduttrice di Detto Fatto ha smentito le voci su un suo flirt con Gilles Rocca.

