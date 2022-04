Bianca Guaccero, spiega perchè non c’è oggi a Detto Fatto/ La verità è che…

Perchè non c’è Bianca Guaccero a Detto Fatto? Positiva al Covid per la seconda volta

Da lunedì Bianca Guaccero non è presente al timone di “Detto fatto”, lo show pomeridiano di Rai 2. La puntata di Pasquetta è stata aperta da Jonathan Kashanian, ormai presenza fissa dello show: “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi, ma faremo di tutto, con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia”, ha detto spiegando l’assenza della conduttrice. Anche ieri, martedì 19 aprile, la Guaccero era assente. Questa volta è stata la stessa conduttrice a spiegate la sua assenza: “Ragazzi, buongiorno! Tutto ok, tranquilli. Sono stata assente per motivi personali e anche perché sono contatto diretto con positivo. Ma domani ci sarò, per fortuna credo di averla svangata”, ha raccontato nelle sue storie di Instagram. Poco dopo, però, Bianca Guaccero ha annunciato, sempre sui social, di essere positiva al Covid: “Ragazzi, pensavo di averlo scansato… Ma ahimè, sono positiva per la seconda volta, e per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Mi spiace un sacco, tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio tanto bene”.

Bianca Guaccero non c’è oggi a Detto Fatto?/ Il mistero si infittisce

Bianca Guaccero assente a Detto fatto

Lo scorso anno Bianca Guaccero aveva dovuto allestire un collegamento da casa perché aveva avuto un contatto con una persona positiva ed era quindi in quarantena fiduciaria. Qualche mese dopo, aveva invece contratto il virus, lasciando il timone del programma a Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Nella puntata di oggi di “Detto Fatto” torneranno il fashion designer, esperto di cappelli, Roberto Lucchi, l’estetista Anna Del Prete, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo, e, in cucina, chef Luca Natalini. Ospiti di Discostar, dedicata a Vasco Rossi, saranno il suo chitarrista storico Maurizio Solieri, Mariolina Simone e Davide De Marinis. Nelle puntate di giovedì e venerdì sono attesi Simona Izzo, Antonella Ferrari, Riccardo Fogli e Martina Corgnati, figlia di Milva.

LEGGI ANCHE:

Bianca Guaccero/ "Mia madre Rosaria mi ha insegnato a guardare oltre"Nicola Ventola, Back to School/ Che disastro in geografia! "La forma ti frega!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA