Bianca Guaccero torna a DettoFatto/ Diretta Instagram alle 14.00: “Sto meglio e…”

Il grande ritorno di Bianca Guaccero a DettoFatto è fissato per oggi, 23 marzo. Dopo due settimane di astinenza, un po’ dovute al malore e al problema intestinale che l’ha tenuta a casa e un po’ per via dello slittamento o la cancellazione della trasmissione da parte di Rai2, sembra proprio che finalmente la conduttrice può tornare al suo posto ma con una particolare novità dovuta proprio all’emergenza del momento. In particolare, come lei stessa ha annunciato nelle scorse ore, lei e i suoi compagni di viaggio non saranno in studio al solito ma guideranno il programma in diretta Instagram. Sui social si legge: “Siete pronti??? Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando!!! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di DETTO FATTO! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa !!! ❤️❤️❤️❤️ vi aspettiamo sul profilo di @dettofattorai ovviamente! In diretta Instagram! #happy”.

BIANCA GUACCERO TORNA A DETTO FATTO MA IN VERSIONE “CASALINGA” SU INSTAGRAM

Anche poco fa Bianca Guaccero è tornata sui social confermando l’appuntamento con i suoi fan confermando la presenza dei suoi compagni ovvero Giampaolo Gambi, Carla Gozzi e il mitico Jonathan scrivendo: “Pronti, partenza, pronto Detto Fatto! Oggi pomeriggio alle 14 sul profilo IG di @dettofattorai !!! Vi aspettiamo!!!”. Nei giorni scorsi la conduttrice si è fermata in casa come tutti noi e ha invitato quelli che ancora non hanno capito che ne va della loro salute a farlo scrivendo: “SONO CHIUSA IN CASA DA 13 GIORNI! NON SONO MAI USCITA! SE NON PER BUTTARE LA SPAZZATURA O FARE LA SPESA UNA VOLTA A SETTIMANA. PERCHÉ VOGLIO BENE A ME STESSA, AI MIEI CARI E PERCHÉ VOGLIO AIUTARE LA MIA NAZIONE AD USCIRE PRESTO DA QUESTO INCUBO! … NON CONTRIBUITE AL DIFFONDERSI DEL NEMICO: RESTATE A CASA!!”. Il suo messaggio arriverà anche oggi durante la sua trasmissione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA