Bianca Guaccero travolta dal caso Pamela Prati/ “Non faccio parte di nessuna setta!”

Bianca Guaccero travolta dal caso Pamela Prati? Sembra proprio di sì e non perché anche lei ha rivelato di avere uno spasimante fantasma o perché è stata contattata da un “membro” della famiglia Coppi per un’amicizia particolare ma per via di un video che sta girando sui social e che la mostra proprio nel ristorante romano di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, lo stesso nominato da Pamela Prati in queste settimane e nella sua ultima rivelazione. Ma cosa c’è di male in questo video? Niente ed è per questo che la conduttrice ha sbottato sui social accusando gli sciacalli di voler usare e sfruttare questo video innocuo ad uso e consumo del gossip. Ma di cosa si sta parlando di preciso? A quanto pare questo video mostra Bianca Guaccero alle prese con una sorta di esibizione “privata” in questo locale dove si trovava per una cena tra amiche, niente di più. In molti hanno parlato di lei come un altro membro di questa sorta di setta o altro ma lei ha rimandato al mittente le accuse dicendosi addirittura sconvolta per tutto questo.

LA SPIEGAZIONE DI BIANCA GUACCERO

In particolare, Bianca Guaccero ha ammesso di aver riso in un primo momento quando ha scoperto del video ma che poi tutto è cambiato quando gli haters le hanno fatto piovere addosso accuse di tutti i tipi. Lei stessa scrive: “La cattiveria che si è scatenata col passare dei minuti, tra le parole di chi ha commentato il medesimo video, merita un grande silenzio, una riflessione seria e importante. Mi sono ritrovata improvvisamente coinvolta in una vicenda, (che non merita parole), per il semplice fatto di essere stata una cliente di in un ristorante pubblico, circa due anni fa“. La conduttrice di Detto Fatto poi rivela che quella serata non era una festa tra ragazze ma una cena con amici e proprio in quell’occasione ha pensato bene di lasciarsi andare con amici e parenti: “La persona che appare nel video, che io conoscevo con il nome Pamela, per me fino a prima di ciò che ormai sentiamo Da mesi, sul caso che ha coinvolto Pamela Prati, era semplicemente la proprietaria di un ristorante, dove ho cenato qualche volta in compagnia di amici e parenti. […] Ma di qui a trovarsi coinvolta in uno scandalo, o a far parte di una setta, davvero non lo avrei mai lontanamente sospettato. E non volevo nemmeno scrivere queste parole, per non innescare altri meccanismi squallidi. Purtroppo però io non ci sto a chi manipola le cose a vantaggio di uno scoop in più…. Stasera vado a letto con grande amarezza nel cuore. #nocomment“.

Ecco il post pubblicato su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA