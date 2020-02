Bianca Guaccero/ “Una storia da cantare? Un ritorno al varietà di una volta”

Bianca Guaccero torna su Raiuno con “Una storia da cantare”, tre prime serate co-condotte con Enrico Ruggeri e dedicate alla grande musica italiana. Tre appuntamenti da non perdere, che arrivano dopo il grandissimo successo delle prime puntate. Una notizia che la Guaccero ha accolto con grande felicità: “Raiuno ha voluto tre nuove puntate di Una storia da cantare: significa che il grande varietà di una volta, che in molto avevano considerato ormai finito, è vivo e vegeto”. Con queste parole la conduttrice di Detto fatto ha commentato il ritorno in prima serata dalle pagine di DiPiùTv: “la musica d’autore in prima serata è piaciuta e ora siamo ancora qui: la formula delle nuove puntate è invariata, cambiano solo i cantanti di cui raccontiamo storia e carriera”. La Guaccero ha anche rivelato in anteprima i personaggi e le storie al centro delle nuove puntate: “la prima sarà dedicata ai grandi cantautori che hanno lasciato un segno profondo nella storia del Festival di Sanremo: Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Ivano Fossati”.

Bianca Guaccero, le anticipazioni su Una storia da cantare

Durante le tre puntate ci saranno grandissimi ospiti del panorama musicale italiano: Sergio Cammariere, Fabrizio Moro, Patty Pravo, i Decibile che sono il gruppo con esordì Enrico Ruggeri, ma anche da Sanremo Giovani 2020 il vincitore Leo Gassmann. A sorpresa poi per la seconda puntata dedicata a Mina, Bianca Guaccero ha anticipato: “risarà una collegamento con lo studio di Lugano dove Mina registra i suoi album e dove suo figlio Massimiliano Pani ci farà da cicerone”. Un ritorno al varietà di una volta come ha più volte sottolineato la stessa attrice e conduttrice: “è il ritorno del grande varietà di una volta, un grande studio, l’Auditorium di Napoli, una bella scenografia, grandi canzoni e ospiti, il tutto però aggiornato al presente”.

Bianca Guaccero: “A Detto Fatto sono io, senza maschera, senza filtro”

Non solo, la seconda puntata sarà dedicata a Mina, la tigre di Cremona, mentre la terza a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano. Ma qual è la formula del successo del programma? A raccontarlo è Bianca Guaccero dalle pagine di DiPiùTv: “musica e racconto. Enrico Ruggeri e io raccontiamo la vita di questi grandi della musica cercando di aggiungere qualche aspetto inedito su di loro grazie alle testimonianze di amici, parenti e collaboratori. Poi c’è la musica: abbiamo ospiti che interpretano i capolavori dei cantanti di cui parliamo”. La Guaccero ha poi parlato dei suoi progetti per il futuro: “in questo periodo mi dedico alla conduzione. Lo avrei voluto fare da tempo, ma avevo paura”. Una paura che la conduttrice ha vinto, visto che oggi si divide con grande successo tra Detto Fatto e il varietà di Raiuno: “quando recito in una fiction sono protetta da una maschera del personaggio. A Detto Fatto sono io, senza maschera, senza filtro”.



