Bianca Pazzaglia ed Enrico Brignano, il silenzio dopo la rottura ed una crisi insanabile

Prima di innamorarsi perdutamente della sua attuale compagna e moglie Flora Canto, Enrico Brignano ha condiviso un pezzo di strada molto importante al fianco di Bianca Pazzaglia. Con l’ex moglie ha vissuto una storia durata circa cinque anni, al termine dei quali si sono detti addio mantenendo il massimo riserbo. Anche negli anni a seguire, dopo la separazione, sono state rare le considerazioni di Bianca ed Enrico in merito alla fine del loro amore.

Soltanto al Maurizio Costanzo Show, qualche anno fa, il comico romano si era limitato a dire che le cose con l’ex compagna non funzionavano più. “Tra me e lei le cose non sono andate bene”, ha ammesso Enrico Brignano. “Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”, le sue parole.

Bianca Pazzaglia fu tra le ballerine del Festivalbar e di Panariello Show

Ma chi è e cosa sappiamo di Bianca Pazzaglia? Ballerina professionista, ha lavorato nel mondo dello spettacolo per diversi anni. Alcuni la ricordano nel corpo di ballo del Festivalbar, altri per le sue apparizioni durante il Panariello Show. Non solo: nel corso della sua carriera ha lavorato anche come istruttrice di pilates e da diversi anni è attiva su Just Barre, una piattaforma in cui è possibile seguire i suoi corsi.

Anche quando stavano insieme, Bianca ed Enrico non erano soliti a mettere in piazza il loro amore e a maggior ragione, dopo la rottura, si sono chiusi nel più massimo riserbo. Di conseguenza non è del tutto chiaro né come si siano incontrati né in che rapporti siano dopo la chiusura della loro storia.

