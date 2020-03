Bianca Pazzaglia, ex moglie Enrico Brignano/ “Non è andata bene tra noi”

Bianca Pazzaglia è la prima moglie di Enrico Brignano, l’attore protagonista del terzo appuntamento de “L’Intervista”. Il talk show di Maurizio Costanzo torna in seconda serata su Canale 5 con una puntata interamente dedicata all’attore e regista romano che si è raccontato a cuore aperto tra vita professionale e privata. Bianca è stata la prima moglie dell’attore: un matrimonio durato cinque anni dal 2008 al 2013. Tra i due è stato vero amore, ma purtroppo ad un certo punto qualcosa è cambiato e i due hanno deciso di prendere due strade diverse. La Pazzaglia è una ballerina professionista e durante la sua carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Panariello Show e Festivalbar. Oltre alla danza, Bianca è una grandissima appassionata di pilates e la televisione.

Enrico Brignano: “con Bianca Pazzaglia non è andata”

Cinque anni è durato il matrimonio tra Bianca Pazzaglia e Enrico Brignano. Dopo cinque anni d’amore la coppia ha deciso di dirsi addio come ha raccontato lo stesso attore e regista romano durante un’intervista rilasciata alla stampa. “Non è andata bene” – ha detto Brignano parlando della prima moglie Bianca facendo una riflessione sui rapporti d’amore – “prima credevo che uno potesse essere la vedette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”. Dopo la fine della storia d’amore con Enrico, Bianca Pazzaglia sembrerebbe non aver ritrovato l’amore o un nuovo compagno con cui condividere la propria vita. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco visto che la ballerina ha sempre preferito mantenere un profilo discreto e riservato sulla sua vita privata tenendo ben lontane i riflettori del mondo dello spettacolo. Come sappiamo, invece, Enrico dopo la fine del primo matrimonio ha ritrovato l’amore in Flora Canto, ex tronista ed oggi attrice, che ha sposato in seconde nozze e da cui ha avuto la piccola Martina.



