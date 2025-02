Fiore all’occhiello del mondo del giornalismo ma è nota anche la sua attività da fashion editor: Bianca Santoro sarà oggi nel salotto de La Volta Buona per raccontarsi tra vita privata e professionale e, chissà, magari per ritornare sulle voci a proposito del presunto flirt con Fedez. Rimandando a dopo le curiosità di cronaca rosa, scopriamo piuttosto chi è Bianca Santoro. Può essere definita a pieno merito ‘figlia d’arte’ dato che il papà è Michele Santoro: voce imponente del giornalismo italiano e storico conduttore di alcuni dei talk politici che hanno fatto la storia del settore.

Anche Bianca Santoro non è nuova al mondo della tv; la sua prima apparizione risale al 2022 quando prese parte al programma Camper. Dopo aver ultimato il suo corposo e lodevole percorso di studi – laurea in Scienze Politiche, specializzata in Relazioni Internazionali e con un master in Media Communication – ha iniziato proprio in Rai la sua attività redazionale, precisamente nel 2012.

Bianca Santoro e Fedez, solo amici o flirt in corso?

Arrivando agli spunti di cronaca rosa, sorvolando sul matrimonio del 2018 e sul recente divorzio, da dove spunta il possibile o presunto flirt tra Bianca Santoro e Fedez? Riavvolgiamo il nastro allo scorso anno, precisamente alle ultime ore del 2024; tutto nasce da alcune foto circolate nei primi giorni del nuovo anno con riferimento ai festeggiamenti di Capodanno dove appunto i due hanno condiviso la medesima location. Come racconta DiLei, a St. Barth non erano ovviamente soli durante il party per il nuovo anno; con loro erano presenti anche altri volti noti ma il mondo del gossip si è ugualmente insospettito a proposito di un possibile flirt tra Bianca Santoro e Fedez.

Proprio qualche giorno fa Bianca Santoro è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona – dove tornerà questo pomeriggio – e la conduttrice non si è certo fatta scappare la possibilità di indagare sulle voci del momento a proposito del presunto flirt con Fedez dopo i festeggiamenti di Capodanno. La sua risposta in merito è stata piuttosto chiara e categorica ma in rete il dubbio non è del tutto dissipato. “Siamo solo amici, lui è molto simpatico e l’ho sempre sostenuto…”.