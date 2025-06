Dalle vacanze ai gossip: Bianca Santoro racconta la verità su Fedez e l’equivoco sul suo cognome.

Fedez e Bianca Santoro stanno insieme? La giornalista svela come stanno le cose

Dopo che Fedez e Bianca Santoro hanno passato insieme il Capodanno in quel di St. Barth è scoppiato il finimondo. Molti hanno pensato che il cantante e la giornalista fossero fidanzati, ma poche settimane dopo la 34enne ha smentito tutto a Diva e Donna spiegando di non essere la nuova compagna di Fedez dopo Chiara Ferragni: “Di tutto questo polverone la mia vita privata ne sta risentendo“, ha confessato.

Fedez, dalla presunta relazione con Clara alla vendita di Villa Matilda/ L'estate rovente del rapper

Dopo la vacanza ai Caraibi con il rapper, Bianca Santoro è stata anche ospite di Caterina Balivo che chiaramente le ha fatto qualche domanda sul rapporto con il rapper dopo la vacanza sospetta. “Caterina voleva scherzare, fare un po’ di gossip, io ho detto che tra me e Fedez non c’è nulla, siamo amici“, ha detto. Ma non solo, la giornalista ha poi affermato di trovarlo molto simpatico, di avere tanta stima di lui e che entrambi sono separati: “Dopo una separazione serve tempo per riprendersi“, dice.

Orietta Berti: “Devo tutto a Fedez. Rovazzi? Siamo amici, lite per il nuovo singolo…”/ “Non snobbo Sanremo”

Bianca Santoro parla di Fedez e chiarisce un altro equivoco

Come spesso accade, tutto ciò che ruota intorno a Fedez diventa subito un grande gossip ed è quello che è successo a Bianca Santoro, che avendo parlato bene di lui è stata fraintesa: “Dopo poco mi sono ritrovata come la sua nuova fiamma e come la figlia di Michele Santoro. Lo ripeto: mio padre si chiama Sergio”, dice, chiarendo anche un altro equivoco sulla sua persona. Dunque, niente flirt tra Bianca Santoro e Fedez, entrambi continuano la loro vita da buoni amici e nulla di più.