Bianca Santoro è la figlia di Michele Santoro? La giornalista chiarisce tutto su chi è il suo vero padre.

Bianca Santoro viene spesso confusa per essere la figlia di Michele Santoro, celebre giornalista e conduttore. Eppure non è così! La donna ha infatti chiarito l’equivoco dopo che in seguito ad un capodanno con Fedez le era stato attribuito anche un flirt con il rapper, così ha approfittato per dire la sua su diverse falsità che circolano sul web. Il suo vero nome è Bianca Luna Santoro, e ha una lunga carriera alle spalle.

Oggi è fashion editor ma ha anche lavorato per Rai alla trasmissione Camper nel 2022. Non solo, l’anno seguente l’azienda ha replicato il programma visto il sui successo. Sui social condivide piccole parti della sua vita, anche se rispetto ad altri personaggi famosi conta solo pochi follower, circa 30 mila, complice anche il suo profilo privato. Sugli studi si sa che si è laureata a Roma, presso l’Università la Sapienza, mentre nel 2012 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche. Successivamente si è specializzata in Relazioni internazionali.

Bianca Santoro, ecco chi è il suo vero padre: tutto un equivoco?

Dopo un master a Londra in Media Communication, Bianca Santoro è entrata a far parte della redazione Rai come giornalista e qui è diventata business development manager, ma anche coordinatrice per poi collaborare anche con il Messaggero. Sulla sua vita privata si sa ben poco, se non che i suoi genitori sono separati e lei stessa ha affrontato un divorzio dopo un matrimonio in Costa Azzurra nel 2018. Ma chi è suo padre? Bianca Santoro è la figlia di Michele Santoro? Come abbiamo chiarito sopra, è tutto frutto di un enorme equivoco. Molti pensano che siccome i due sono entrambi giornalisti abbiano in comune la parentela, ma non è così. “Mio padre si chiama Sergio“, ha detto a Caterina Balivo a gennaio, dopo aver chiarito di non aver niente a che fare con Fedez a livello amoroso.