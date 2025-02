Bianca Santoro ha un fidanzato? Come stanno le cose per la giornalista

Di recente l’abbiamo vista immischiata in una serie di vicende di gossip, in particolare con le voci riguardo alla presunta relazione con Fedez, ma la vita sentimentale di Bianca Santoro sarebbe più avvolta nel mistero di quanto si possa immaginare. La nota giornalista e figlia del noto conduttore Michele, finita al centro dei rumor nelle scorse settimane, ha una vita privata riservata e non è dato sapersi se nella sua vita ci sia attualmente un fidanzato, Bianca Santoro ha infatti sempre preferito tenere lontani i riflettori del gossip.

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ La figlia Jennifer: "Ogni vostro traguardo..."

Nel corso di una intervista concessa a Interviste romane, Bianca Santoro si era espressa invece sulla sua professione e passione per la scrittura, coltivata fin da piccola: “E’ una cosa che mi è sempre piaciuta e l’ho scoperta fin da piccola, prendevo appunti e me li segnavo, con i miei articoli mi piace scrivere e trasmettere emozioni” ha ammesso la figlia d’arte.

Chi è Eva Henger e l'incidente: cosa accadde nel 2022/ "Devo ancora fare un intervento che mi frena..."

Bianca Santoro e l’amore: “Ho bisogno di sentirmi realizzata”

Il lavoro e la realizzazione sono state le due grandi priorità di Bianca Santoro da sempre, negli ultimi anni la giornalista ha infatti raccontato di aver vissuto sempre con grande professionalità la sua carriera e di averci dedicato grandi sforzi. Al primo posto tra le priorità della figlia d’arte, viene invece la famiglia: “Ho bisogno dei miei cari e di essere realizzata nel lavoro” ha confidato a Interviste romane accennando anche alla volontà di costruire una famiglia tutta sua.

Per Bianca Santoro infatti il desiderio è quello di trovare una presenza giusta al suo fianco: “Vorrei un marito e in futuro dei figli, che mi sostengono e che sono la mia forza, anche i miei genitori sono fondamentali” ha confidato la nota scrittrice e giornalista che pare avere le idee chiare sul futuro.

Bianca Santoro, chi è: la figlia di Michele Santoro ha avuto un flirt con Fedez?/ “E’ molto simpatico…”