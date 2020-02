Bianca Vitali, figlia Aldo Vitali/ Da Testimonial di intimo ad attrice in 1992

Bianca Vitali è la figlia di Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, è sposata con Stefano Accorsi. I due hanno diversi anni di differenza, ma nonostante ciò hanno coronato il loro sogno e sono convolati a nozze circa 5 anni fa. Dal loro matrimonio è nato il piccolo Lorenzo. La coppia, che sui social è molto riservata, si è conosciuta sul set di 1992, la fortunata serie di Sky che parla della vicenda di Tangentopoli. Vitali ha parlato della figlia Bianca, che ha un passato da modella e da attrice. Ha voluto seguire le orme del padre, arrivando a recitare in diverse produzioni televisive. Il direttore di Sorrisi ha raccontato a Rivelo: “La decisione di mia figlia Bianca di intraprendere la carriera di attrice? Ha cominciato a fare la modella per grandissime griffe. Poi è stata chiamata per fare una parte in 1992”.

Bianca Vitali: modella, attrice e moglie di Accorsi

La figlia di Aldo Vitali, Bianca, è famosa soprattutto per essere sposata con Stefano Accorsi, dopo che l’attore ha chiuso il suo matrimonio con Laetitia Casta. Insieme hanno avuto il piccolo Lorenzo. Prima di conoscere Accorsi, la Vitali ha fatto da modella per famosi marchi di moda e poi ha lavorato come attrice per diverse serie TV e film. Tra i due ci sono diversi anni di differenza, ma l’attore ha sempre dichiarato che lei si è dimostrata più matura della sua età tanto da andare a convivere subito e poi sposarsi nel 2015. Lei non ama stare sotto i riflettori, tanto che sul suo profilo Instagram ci sono pochissime foto che la ritraggono a casa con i bambini o in scenari privati. Nonostante tutto è sempre accanto al suo uomo, Stefano Accorsi, durante le premiere dei suoi film e i fotografi non possono far altro che rimanere estasiati per la sua bellezza.

