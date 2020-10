BIANCA VITALI, MOGLIE STEFANO ACCORSI/ I figli Lorenzo e Alberto e il loro grande amore

Bianca Vitali, modella e attrice figlia di Aldo Vitali, è la moglie di Stefano Accorsi. Insieme, i due hanno avuto i figli Lorenzo – nato nel 2017 – e Alberto, l’ultimo arrivato, venuto alla luce il 28 agosto scorso. Sono ben venti gli anni che li separano; in ogni caso, la differenza di età non ha impedito la loro frequentazione e nemmeno il loro matrimonio, avvenuto il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Oltre a essere molto carina, Bianca vanta anche una simpatia contagiosa. All’apparenza è una donna raffinata e abbastanza semplice, che appare tale persino durante i pomposi red carpet in cui affianca il marito Stefano. Suo padre, il giornalista e direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato in passato del rapporto con la figlia alla luce della relazione di lei con l’attore emiliano, che inizialmente – in effetti – ha destato perplessità da più parti in primis per via degli anni di differenza.

Stefano Accorsi: “Bianca Vitali prova a farmi sentire vecchio…”

Lo stesso Accorsi, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, ha ammesso di aver nutrito dubbi in merito all’opportunità del loro legame. Bianca Vitali era effettivamente troppo giovane; lui già padre e con alle spalle un fidanzamento importante con Laetitia Casta. La maturità dimostrata da Bianca, tuttavia, sarebbe bastata a persuaderlo a continuare a frequentarla. Per inciso, i due si sono conosciuti sul set della serie tv 1992, ideata dallo stesso Stefano Accorsi e andata in onda su Sky per la prima volta nel 2013. La Vitali è solita tenersi lontano dai gossip, e anche i suoi post sui social sono piuttosto rari. Dal suo feed di Instagram, comunque, si apprende che è un’amante degli animali e che le piace molto viaggiare. Presenti anche alcuni scatti che la ritraggono in compagnia di suo marito, con il quale, ogni tanto, le piace scherzare: “Ci prova a farmi sentire vecchio”, ha confessato lui nella suddetta intervista. “Mi dice: ‘Quando eri giovane…’. Ma non ci riesce”.



