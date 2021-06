Bianca Vitali, moglie Stefano Accorsi/ “Il matrimonio? Si vede poco, si sente tanto”

Bianca Vitali e Stefano Accorsi dall’incontro al grande amore fino al matrimonio segreto

Bianca Vitali è la moglie di Stefano Accorsi: dall’incontro al grande amore fino al matrimonio celebrato in segreto e la nascita di due splendidi figli. Una favola moderna quella tra la bellissima modella e l’attore che si sono sposati in gran segreto nel 20115. Un matrimonio celebrato in gran segreto a conferma della riservatezza e discrezione della coppia. I due si sono sposati il 24 novembre 2015 dinanzi ai parenti ed amici più cari e poi sono partiti per un lunghissimo viaggio di nozze della durata di due settimane in Argentina.

Una volta rientrati in Italia, la bellissima Bianca era già in dolce attesa del primogenito figlio Lorenzo. “Si vede poco ma si sente tanto. A Venezia emozionati il 24 novembre di 5 anni fa. Il giorno del nostro matrimonio” ha scritto l’attore in un post pubblicato su Instagram per ricordare l’anniversario di matrimonio. Innamorati più di prima, la coppia si è incontrata la prima volta sul set della serie “1992”, ideata proprio da Accorsi in cui la modella interpretava il ruolo di una quindicenne che si fingeva maggiorenne per sedurre il protagonista.

Chi è Bianca Vitali, la moglie di Stefano Accorsi

Ma chi è Bianca Vitali, la bellissima moglie di Stefano Accorsi? Classe 1991, Bianca è la figlia di Aldo Vitali, giornalista e direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Da giovanissima ha cominciato a lavorare come modella nel mondo della moda grazie ad un viso pulito ed angelico con cui è riuscita a diventare testimonial di diverse campagne pubblicitarie di successo. A cominciare da quella realizzata per Tezenis per cui è stata testimonial per diverso tempo oltre ad essere inserita tra le modella della nota agenzia di moda ” Why Not Model” con cui ha lavorato per diversi brand di moda. Non solo modella, visto che Bianca nel 2013 si è dedicata anche alla recitazione interpretando qualche piccola parte sul piccolo schermo. Tra queste annoveriamo la partecipazione alle serie Sky “1992” ideata da Stefano Accorsi.

