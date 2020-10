Bianca Vitali, moglie Stefano Accorsi/ “Un assembramento con 4 figli ma l’amore..”

Bianca Vitali, moglie Stefano Accorsi, non ha bisogno di presentazioni. Non solo lei rappresenta la discreta presenza al fianco dell’attore ma anche la mamma dei suoi figli, almeno gli ultimi, quelli che hanno permesso a lui di arrivare a quota 4 per quello che, come ha riferito in un’intervista a Verissimo, è “Un assembramento in casa”. Ma chi è Bianca Vitali? Classe 1991, la giovane modella italiana è figlia di una delle firme più note del nostro giornalismo, ovvero l’attuale direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Sempre bellissima, senza bisogno di filtri e trucchi, la bella modella ha avuto modo di conoscere Stefano Accorsi proprio sul set della serie Sky, 1992, in cui lei interpretava una quindicenne pronta a fingersi maggiorenne per conquistarlo. A quanto pare proprio questo è riuscito ad unirli nonostante la notevole differenza di età (quasi 20 anni).

BIANCA VITALI, MODELLA, ATTRICE E MOGLIE DI STEFANO ACCORSI

Dopo aver fatto il primo miracolo di averlo conquistato, la bella Bianca Vitali è riuscita anche in un secondo, ancora più arduo, ovvero quello di convincere lo scapolo d’oro addirittura a dire sì alle nozze. Le storie dell’attore sono state sempre lunghe e importanti, vedi i dieci anni passati al fianco dell’attrice francese Laetitita Casta dalla quale ha avuto due figli, ma con Bianca è stato diverso. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia è sposata proprio nel novembre di cinque anni fa e dalla loro unione sono nati Lorenzo e Alberto. L’attore giura di essere in grado di cambiare i pannolini ad occhi chiusi, cosa racconterà oggi di questi anni al fianco della moglie Bianca?



