Biancaneve e Il Cacciatore 3, rumors e anticipazioni/ Kristen Stewart ha deciso di…

Ci sarà “Biancaneve e il cacciatore 3”?

Questa sera andrà in onda su Italia 1 il film “Biancaneve e il cacciatore” diretto nel 2012 da Rupert Sanders . Si tratta del riadattamento della storia classica di Biancaneve dei fratelli Grimm. Considerando il successo, gli autori hanno pensato ad un sequel del film. Come riportato dal sito dell’Internet Movie Data Base, il regista Rupert Sanders voleva che il film risultasse il più verosimile e adottò un escamotage. Si punse il dito e usò il suo sangue senza dover ricorrere al sangue finto. Per interpretare Ravenna, l’attrice Charlize Theron si ispirò alla leggenda di Erzsebet Bathory, una contessa ungherese vissuta nel diciassettesimo secolo. Erzsebet Bathory torturò e uccise centinaia di giovani fanciulle con l’aiuto dei suoi servi. Secondo la leggenda sarebbero state più di seicento le vittime della contessa sanguinaria, diventata una dei serial-killer più noti della storia ungherese. Pare addirittura che Erzsebet fosse solita farsi il bagno nel sangue delle sue vittime convinta di mantenere intatta la sua bellezza e fermare l’avanzata del tempo.

Durante le riprese del film “Biancaneve e il cacciatore”, la produzione andò incontro a degli incidenti. Charlize Theron arrivò a strapparsi un muscolo dello stomaco per gridare in una scena mentre Kristen Stewart si ruppe un dito durante una scena di lotta e la produzione stoppò le riprese per qualche settimana. Kristen Stewart fu poi esclusa dal sequel del film perché aveva avuto una storia con il regista. Dopo qualche tempo, l’attrice smentì la notizia: “Avrebbero dovuto mettermi in quel film. Sarebbe stato nettamente migliore. Ma non mi assunsero per quel film perché venivo da uno scandalo che venne molto pubblicizzato”.

“Biancaneve e il cacciatore 3”, rumors sul sequel

Si parla di un terzo film in cantiere “Biancaneve e il cacciatore 3”. La produzione starebbe lavorando al sequel de “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” con un salto temporale per fondere i personaggi di entrambi i film. Il primo film ha visto la regina Raveena essere ferita a morte, il che significa che quel terzo potrebbe non avere come protagonista il cattivo a meno che il film non cerchi di saltare le linee temporali o utilizzare lo strumento della fantasia per rivisitare il suo personaggio. Allo stesso modo, con la regina Freya che soccombe anche alle sue ferite, non c’è molto futuro anche per lei. E’ lecito ritenere che il terzo film approfondirà il personaggio di Huntsman. ‘The Huntsman: Winter’s War’ sarebbe stato progettato come uno spin-off del primo film che non sarebbe stato proiettato Kristen Stewart come Biancaneve. L’attrice 29enne è già impegnata con un paio di film e non sembra essere disponibile nel prossimo futuro. Tuttavia, l’attrice ha successivamente dichiarato di non voler far parte di un sequel o di un prequel. Quindi, questo esclude completamente che l’attrice faccia parte del terzo film. La pre-produzione non è ancora iniziata, il che significa che The Huntsman 3 probabilmente uscirà non prima del 2022.

