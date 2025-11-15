Biancaneve e il cacciatore è una versione action e cruenta della favola dei fratelli Grimm. Kristen Stewart, Charlize Theron e Chris Hemsworth nel cast

Biancaneve e il cacciatore, film su Italia diretto da Rupert Sanders

Italia 1 propone, per la prima serata di sabato 15 novembre, alle ore 21.20, una favola che terrà incollati allo schermo grandi e piccini.

Si tratta di Biancaneve e il cacciatore, un action fantasy del 2012, debutto del regista Rupert Sanders con la celebre favola tedesca scritta dai fratelli Grimm.

Il cast artistico è stellare: fra gli attori principali citiamo Kristen Stewart nel ruolo di Biancaneve e Chris Hemsworth nel ruolo del cacciatore. Charlize Theron, invece, interpreta la temibile Ravenna, la matrigna, la strega cattiva.

Sam Claflin è il principe William, amico d’infanzia di Biancaneve. Si tratta di un film naturalmente fiabesco, ma che aggiunge una buona dose di azione, con le musiche di James Newton Howard e la scenografia innevata e incantata di Dominic Watkins insieme a David Worren e Fianche McCarthy. I costumi sono di Colleen Atwood.

La trama del film Biancaneve e il cacciatore

La storia di Biancaneve e il cacciatore è un adattamento della celebre favole dei fratelli Grimm. La regina Eleonora, guardando una rosa rossa, si ferisce un dito: con le gocce di sangue che cadono sulla neve la donna prega di avere una bimba dai capelli corvini, dalle labbra rosso fuoco e dalla pelle candida come le neve, Biancaneve.

Dopo qualche anno però, la regina si ammala e muore; il re suo marito dovrà affrontare l’esercito dei soldati di vetro e nel frattempo prende in sposa la crudele Ravenna che, durante la prima notte di nozze, lo uccide stregandolo con l’inganno.

Da ora in poi sarà un lento declino sia per Biancaneve, che viene rinchiusa nella torre del castello, sia per il popolo, la cui regina ne prosciuga piano piano tutte le risorse a causa della sua cattiveria e della sua vanesia.

Infatti la matrigna Ravenna interroga ogni giorno uno specchio magico che la rassicura sulla sua beltà, ma un giorno smette di dire che è la più bella del reame: Biancaneve la supera non solo per bellezza, ma anche e soprattutto per la sua gentilezza e per la sua umanità.

Ravenna, dice lo specchio, dovrà ucciderla e mangiarne il cuore, che la renderà immortale: questi sono gli ordini che la matrigna impartisce al cacciatore, condurre la giovane nel bosco, ucciderla e portarle il suo cuore. In cambio, potrà riavere la moglie morta.

Mentre Biancaneve, saputo il piano ordito dalla perfida matrigna, scappa nella foresta, il cacciatore la raggiunge ma verrà a conoscenza che Ravenna non ha nessun potere di resuscitare i defunti.

Il cacciatore e Biancaneve, dopo varie peripezie, diventeranno amici e solidali nella lotta contro la regina cattiva: questa è la vera novità di una storia che si racconta ai piccini da centinaia di anni e che affascina ancora intere generazioni.

Il rapporto tra Biancaneve e il cacciatore è innovativo, assieme al villaggio delle donne pescatrici, ai troll, ai nani combattivi, alla guerra finale tra la due protagonisti, Biancaneve e Ravenna, alla mancanza del lato sentimentale a definire un lato più romantico della vicenda.