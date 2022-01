BIANCANEVE E IL CACCIATORE/ Su Italia 1 il film con Charlize Theron

Il film Biancaneve e il cacciatore vanta un cast di altissimo livello, da Charlize Theron nel ruolo di Ravenna a Chris Hemsworth nel ruolo di Eric, passano per Kristen Stewart nel ruolo di Biancaneve. La pellicola è chiaramente una rivisitazione della celebre fiaba in un’ottica decisamente dark. Dal punto di vista degli incassi il film ha ottenuto un discreto riscontro, con oltre 350 milioni di dollari incassati, quasi il doppio di quanto impiegato per la realizzazione. Nel cast troviamo anche Sam spruell nel ruolo di Finn il fratello della Regina doppiato nella versione italiana da Riccardo Niseem Onorato. Nato a Londra nel 1977 l’attore è stato lanciato nel 2002 da Kathryn Bigelow nel film K-19. La regista rimase talmente impressionata dalla sua prova che lo rivolle al suo fianco nel 2008 in The Hurt Locker. Lo scorso anno lo abbiamo visto nel cast di Locked Down di Doug Liman e in Connemara di Isild Le Besco. Ha lavorato molto anche sul piccolo schermo partecipando a diverse serie tv note soprattutto in Inghilterra.

Biancaneve e il cacciatore, film di Italia 1 diretto da Rupert Sanders

Biancaneve e il cacciatore sarà trasmesso oggi, mercoledì 12 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di un film che unisce il genera d’azione, d’avventura e fantasy con splendide sfumature drammatiche. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2012 da Sam Mercer, Joe Roth e Palak Patel, diretto egregiamente da Rupert Sanders.

Nel cast troviamo Kristen Stewart, Chris Hemswort, Charlize Theron, Sam Claflin, Vincent Regan e molti altri ancora. Straordinaria è la fotografia curata da Greig Fraser così come le musiche composte dal maestro James Newton Howard.

Biancaneve e il cacciatore, la trama del film: una giovane e…

Biancaneve e il cacciatore racconta le sorti della giovane Biancaneve, figlia di un re di nome Magnus e della regina Eleonor. Dopo la morte di quest’ultima il sovrano decide di risposarsi con una donna di nome Ravenna che si rivelerà essere la sua rovina. Quest’ultima infatti viene salvata dal re durante un attacco dell’armata oscura. Un giorno però la donna decide di uccidere l’uomo, rivelando la sua identità; era infatti una strega malvagia proprio a capo dell’amata oscura.

La giovane Biancaneve ormai rimasta orfana non riesce a fuggire dal palazzo nonostante l’aiuto del duca di Hammond. Viene così rinchiusa nella torre più alta del palazzo mentre la strega prende il controllo del palazzo e ruba la bellezza di tutte le donne del reame grazie ad uno specchio magico. La narrazione si sposta a 10 anni dopo, con Ravenna che scopre il destino della sua bellezza, presto superata proprio da quella di Biancaneve a meno che non riesca ad ucciderla. Con questo fine convoca suo fratello Finn per compiere la malvagia azione ma la giovane usufruendo delle fogne del palazzo riesce comunque a scappare. La strega malvagia ordina così ad un cacciatore di nome Eric di scortare suo fratello nella foresta con l’obbiettivo di catturare nuovamente Biancaneve e porre fine alla sua esistenza.

Il cacciatore riesce a scoprire il nascondiglio della ragazza, ma clamorosamente sceglie di aiutarla ancora una volta a fuggire. L’uomo infatti aveva ricevuto una finta promessa dalla strega, ovvero la resurrezione della moglie. Una volta appresa la menzogna sceglie di infrangere il patto. Arrivati presso un villaggio abitato da donne ricoperte da cicatrici per sfuggire alla rabbia di Ravenna, si ritrovano attaccati dall’esercito della matrigna e costretti nuovamente a fuggire. Come se non bastasse i due vengono catturati da 7 nani che abitano la foresta e che avevano già un risentimento nei confronti del cacciatore.

Fortunatamente, una volta svelata la vera identità di Biancaneve, il nano più anziano ordina ai compagni di non ucciderli in quanto lei fosse l’unica ancora di salvezza contro la malvagità della strega. Dopo una breve tregua arriva nuovamente l’esercito guidato da Finn; quest’ultimo svela di essere l’autore dell’omicidio della moglie di Eric dando sfogo alla sua rabbia. Eric senza esitazione si scaglia contro l’uomo e lo uccide per vendetta. Nel frattempo arriva in soccorso anche William, figlio del duca di Hammond. Insieme si dirigono verso il palazzo di Ravenna con l’obbiettivo di sconfiggere per sempre la strega malvagia.

Quest’ultima però una volta scoperta la morte del fratello sceglie di prendere le sembianze del figlio del duca offrendo una mela avvelenata a Biancaneve e costringendola ad un sonno infinito. Nonostante il tentativo di Eric di risvegliarla con un bacio, la donna non ritorna in sè. Arrivati a palazzo sarà invece il bacio di William a riportarla alla vita e con il supporto dell’esercito del padre tentano di porre fine alle peripezie. Mentre gli eserciti avversari si scontrano, Biancaneve riesce finalmente ad uccidere l’oscura matrigna ponendo fine a tutti gli incantesimi vigenti. Alla fine, la giovane viene incoronata come principessa e può riprendere in mano le redini del regno



