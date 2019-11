Biancaneve e il cacciatore/ Video, su Italia 1 il film con Chris Hemsworth

Biancaneve e il cacciatore va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 23 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2012 dalla casa ci menano cinematografica Universal Pictures con la regia di Rupert Sanders, il soggetto è stato scritto da Evan Daugherty e la sceneggiatura ha visto la collaborazione di quest’ultima insieme a Hossein Amini e John Lee Hancock. Il montaggio è stato realizzato da Conrad Buff IV in collaborazione con Neil Smith, le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard mentre i costumi indossati sul set cinematografico portano la firma di Colleen Atwood. Nel cast sono presenti Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Vincent Regan e Noah Huntley.

Biancaneve e il cacciatore, la trama del film

Ecco la trama di Biancaneve e il cacciatore. In un regno fatato la principessa Biancaneve è la figlia di Re Magnus e della Regina Eleanor. Purtroppo quello che era un regno felice e sereno ben presto viene turbato dalla morte della regina che praticamente induce lo stesso re a trovare una nuova moglie che possa accompagnarlo nella gestione del regno. L’uomo si invaghisce della regina Ravenna che tuttavia si dimostrerà essere una potente strega malvagia a capo di una altrettanto potente armata oscura che ha ridotto in schiavitù tutte i principali regni posti nei confini del suo. Dopo il matrimonio in una solenne cerimonia la notte stessa la regina uccidere Magnus per prendere il controllo di tutto il regno. Alcuni uomini fedeli al re tra cui il Duca cercano di portare in salvo La piccola principessa Biancaneve che invece viene catturata e rinchiusa in una cella posta nelle profondità del castello. 10 anni più tardi la potente strega facendo leva sempre i consigli del suo specchio magico scopre l’impossibilità da parte sua di poter diventare la donna più bella del reame fino a che la stessa principessa Biancaneve rimanesse in vita. Allora la strega malvagia decide di incaricare alcuni suoi uomini di uccidere la principessa e di portarle il suo cuore. Tuttavia la principessa sfruttando le sue conoscenze dei vari passaggi segreti presenti nel castello riesce a scappare verso la foresta oscura ossia una zona dove la stessa strega non ha alcun potere. A questo punto la regina decide di incaricare un cacciatore ormai caduto in disgrazia per via della morte della moglie di riportare a lei il cuore della principessa e lei in cambio le permetterà di riabbracciare sua moglie. Il Cacciatore dopo aver trovato la principessa e soprattutto dopo aver scoperto la bugia dettagli dalla strega malvagia decide di aiutare Biancaneve e quindi di contrastare il regno della strega malvagia.

Il trailer di Biancaneve e il cacciatore





