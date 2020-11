Biancaneve e il cacciatore/ Video, su Italia 1 il film con Kristen Stewart

Biancaneve e il cacciatore va in onda oggi, 14 novembre 2020, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Nel 2012 Roth Films assieme a Universal Pictures decidono congiuntamente di produrre una pellicola di genere fiabesco con punte tendenti all’horror un film nel quale cast e regia hanno esaltato il sapore di tensione che scorre nelle vene gotiche della trama. Regista de ‘Biancaneve e il cacciatore’ è il talentuoso regista britannico Rupert Sanders, un cineasta avido in termini di film diretti, solamente due, questo e ‘Ghost in the Shell’ nel 2017, ispirato dal manga nipponico ispirato alla creatività di Masamune Shirow, interpretato da Scarlett Johansson e, tra gli atri membri del cast, Takeshi Kitano, il celebre regista giapponese. ‘Biancaneve e il cacciatore’ hanno un grande cast sul quale prevale la ieratica figura e presenza della regina cattiva, Charlize Theron.

La pluripremiata star di nascita sudafricana, indimenticabile in ‘Monster’, biografia su grande schermo della vita della omicida seriale Wournos Aileen e di pellicole come ‘Le regole della casa del sidro (The Cider House Rules)’ o , sempre nel filone horror fiabesco, ‘Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War)’ è affiancata dalla giovane ma già affermata e talentuosa Kristen Stewart, indimenticabile nei ruoli di Belle nella saga ‘Twilight’, l’umana protagonista innamorata follemente del suo vampiro Edward Cullen, alias l’attore Robert Pattinson, oppure rappresentativa nel suo ruolo di young adult hero in pellicole come ‘Il bacio che aspettavo (In the Land of Women)’ o ‘Oscure presenze a Cold Creek (Cold Creek Manor)’ nel 2003. Nel ruolo di Eric il cacciatore il muscoloso Chris Hemsworth, eroe mitologico nelle saghe Marvel nel ruolo di Thor, in grado di essere anche brillante in un film simpatico come ‘Come ti rovino le vacanze (Vacation)’.

Biancaneve e il cacciatore, la trama del film

La storia di Biancaneve e il cacciatore è simile all’originale: Biancaneve è la bella figlioletta di re Magnus, un monarca che perderà la dolce regina Eleonor, motivo per il quale si risposerà con la meravigliosa, ieratica, algida e cattiva Ravenna, invidiosa della figliastra, pronta a donarla all’Inferno strappandole il cuore per mano del cacciatore Eric. Ravenna è gelosa e invidiosa del candore della figliastra, Biancaneve è così ingenua quando il cacciatore la conduce nel bosco, pronto a incassare il suo premio ricco nei denari e nella possibile stima della regina, quando accade un fatto che scombussola i piani di Ravenna. Tra i giovani nasce una simpatia e l’incontro con sette simpatici nanetti, uno dei quali è il geniale attore Bob Hoskins, convincerà Eric a risparmiare Biancaneve, certo, ma non impaurito, che ciò causerà le ire della perfida regina.

