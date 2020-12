Biancaneve/ Video, su Rai 1 il film con Julia Roberts (oggi, 29 dicembre)

Biancaneve andrà in onda nella prima serata di Rai 1 dalle ore 21, 25 di oggi, martedì 29 dicembre. La pellicola di genera commedia fantastico è stata girata nel 2012, e vede come regista il giovane Tarsem Singh. L’opera è liberamente ispirata alla fiaba Mirro Mirror dei fratelli Grimm. protagonisti di questa avvincente rivisitazione sono volti già noti al pubblico come l’attrice Julia Roberts e la giovane Lily Collins che interpreta la piccola Biancaneve. Ulteriori protagonisti sono: Armie Hammer nei panni del Principe, ci sono poi Andrew Alcott, Nathan Lane, Sean Bean e Mare Winningham.

Biancaneve, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Biancaneve. Il re di un regno lontano, rimasto vedovo e con una figlia decide di sposarsi con la Regina Clementianna, per dare alla propria figlia una matrigna e avere una compagna per aiutarlo a guidare il suo popolo. La donna in realtà è una strega nera molto famosa che desidera solamente impossessarsi del regno. usurpa infatti il trono uccidendo il re e cresce la piccola Biancaneve segregata nel castello. Il suo timore è che la giovane appoggiata dal popolo che spera ancora di essere salvato dalla sua erede legittima, si ribelli eliminandola. Ecco perché, gelosa della bellezza di Biancaneve, le impedisce di uscire dal castello. La regina tassa il suo popolo con la scusa di proteggerlo da una bestia infernale che minaccia l’incolumità del villaggio, ma in realtà spende le entrate solo per i suoi interessi.

Organizza feste con amici e parenti, sottoponendosi ad improbabili trattamenti di bellezza molto costosi per rimanere giovane e bella. Il giorno del suo diciottesimo compleanno Biancaneve, sapendo delle condizioni di miseria in cui versa il suo popolo, esce di nascosto per verificare in prima persona come stanno realmente le cose. Scopre che la regina in realtà ha vietato a tutti di ballare e cantare, gli impedisce di essere felici. Lungo il suo cammino incontra anche il principe appena derubato dai sette nani e nonostante l’attrazione tra i due, continua il suo camino. Capisce così che deve assolutamente liberare il suo popolo. Per superare le avversità e la povertà cui il regno va incontro, la Regina Clementianna decide di sposare il principe e organizza una festa in suo onore. Il Riflesso, il suo alter ego dentro lo specchio le dona un filtro d’amore. Per concludere in bellezza ordina inoltre che Biancaneve venga buttata nel bosco destinandola a morte certa. I nani però la salvano.

Biancaneve conosce la vera storia dei nani e comprende perché questi sono costretti a rubare, in realtà infatti lo fanno perché sono stati scacciati dalla regina. LA ragazza restituisce tutto e così i nani vengono visti come degli eroi. Biancaneve però è devasta perché la regina sposerà il suo grande amore. Continua inoltre a combattere contro gli scagnozzi mandati dalla donna attraverso lo specchio. Sembra che nulla possa spodestare Biancaneve così la regina è costretta a mandare la bestia, una creatura che deriva direttamente da lei. Biancaneve con l’aiuto dei nani riesce a distruggere anche l’ultima prova, si rivelerà infatti che la bestia è suo padre. Tutto è finito, la Regina è costretta a pagare il dazio per le sue pozioni, invecchia istantaneamente, e lascia così il villaggio. Il re sposa Biancaneve con il suo principe e nel finale compare anche la strega con la mela avvelenata. La donna però viene smascherata subito e il film si conclude con il lieto fine che merita tra canti e balli.

