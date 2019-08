Bianco, rosso e verdone/ Video, su Canale 5 il film di e con Carlo Verdone

Bianco, rosso e verdone sarà trasmesso oggi, 11 agosto 2019, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. La rete regina Mediaset punta alla comicità all’italiana, quella pura, d’effetto, di classe, uno dei film di Carlo Verdone meglio riuscito, tre episodi con tre personaggi che non lo lasceranno mai più nella sua carriera; parliamo di ‘Bianco, rosso e Verdone’, film del prodotto da Sergio Leone per Medusa Distribuzione, uno dei grandi successi della comicità contemporanea, per quanto il film oramai vede la data d’uscita nel 1981. Eppure il tempo non sembra essere passato: la comicità di Carlo Verdone, anche regista della pellicola, la presenza di caratteristi come appunto Sora Lella Fabrizi, Irina Sanpiter nel ruolo di Magda Ghiglioni con il suo accento piemontese spiccato (‘non ne posso più!’), Angelo Infanti nel ruolo di Raoul, seduttore della povera Magda, oppure ‘Il Principe’, camionista romanissimo interpretato dal grande caratterista capitolino Mario Brega.

Le musiche sono del grande Maestro Ennio Morricone, immortale figura nel mondo internazionale della musica, delle colonne sonore, da ‘C’era una volta in America’ a ‘C’era una volta il Wast’, ‘Mission’ e tante altre, insomma un film che non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Canale 5 quindi va sul sicuro nel pomeriggio di trasmissione e vogliamo ricordare ‘Bianco, rosso e Verdone’ con un aneddoto. Sergio Leone non amava il personaggio surreale e sopra le righe di Furio, il marito stressante, quindi organizzò una visione privata assieme ad Alberto Sordi, Monica Vitti e il calciatore brasiliano Paulo Roberto Falcão, i quali invece amarono subito Furio, approvando, quindi dando il via libera al post-produzione e alla distribuzione di quello che fu un grandissimo successo.

Bianco, rosso e verdone, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Bianco, rosso e verdone. Mimmo, ragazzone un po’ sulle righe, Furio, padre di famiglia stressante e maniaco dell’organizzazione puntigliosa e Pasquale Amitrano, meridionale emigrato in Germania per lavoro, devono tornare al comune di residenza per le elezioni politiche. Sarà quindi un viaggio non solo fisico ma umano: i tic di Furio, la moglie stressata che di lui non ne può più, i furti che subisce Pasquale ovunque in autostrada, dai cerchioni della macchina al portafoglio, alla dolcezza di Mimmo in viaggio con la nonna, ammalata e bisognosa di cure, ma così romana nell’essere ‘bacchettona’, quindi amante del buon cibo, della vita gaudente anche a rischio di vita per il diabete, sono le tre storie che s’intersecano nella sceneggiatura. Tra gag in stile ‘coatto’ romanesco, raffinate per la bellezza e la coerenza e l’autenticità dei personaggi, attori scelti da Carlo Verdone con grande cura, e momenti anche di grande dolcezza, ‘Bianco, rosso e Verdone’ vi farà sorridere e, perché no, anche un po’ riflettere.

