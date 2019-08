Bianco Rosso e Verdone/ Video, su Canale 5 il film di e con Carlo Verdone

Bianco Rosso e Verdone è una commedia italiana del 1981 amatissima dal pubblico, che sarà in onda in tv su Canale 5 il pomeriggio del giorno 4 agosto alle ore 16.30. Il mitico regista, anche protagonista in tre versioni nella pellicola, è il divertentissimo Carlo Verdone (da notare il simpatico accostamento col titolo del film) accompagnato da assistenti come Albino Cocco, Luca Verdone e Luca Morsella e circondato da un altrettanto simpatico cast di attori: Angelo Infanti, Mario Brega, Lella Fabrizi, Andrea Aureli, Elisabeth Wiener, Irina Sanpiter e Milena Vukotic (ricordata soprattutto per il suo importante ruolo nella serie Un medico in famiglia accanto a Lino Banfi). L’idea alla base del film è dello stesso Carlo Verdone e dei colleghi Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, la produzione è stata affidata a Romano Cardarelli e a Medusa Film e le musiche tutte del grandissimo maestro Ennio Morricone.

Bianco Rosso e Verdone: la trama del film

Bianco Rosso e Verdone percorre un filone di intrecci divertentissimo capeggiato dal grande Carlo Verdone e dai tre personaggi che egli stesso interpreta magistralmente: Pasquale, Furio e Mimmo. Il primo è un marito di moglie tedesca che vive a Monaco di Baviera e non vede l’ora di tornare in Italia soprattutto perché la moglie non va per niente d’accordo con la buona cucina, il secondo è un padre di famiglia eccessivamente preciso e poco sopportato dalla moglie, l’ultimo è un giovane che ama tantissimo la sua nonna. Cos’hanno in comune i tre personaggi, oltre all’interpretazione di Carlo? Sono tutti diretti a Roma e tutti per lo stesso motivo: devono andare a votare. Dunque il viaggio attraverso l’Autostrada del Sole è il vero filo conduttore delle vicende, che si riveleranno però tutte e tre assai tragiche nell’epilogo: l’emigrato meridionale Pasquale infatti sarà derubato e picchiato, il pignolo Furio vedrà la moglie fuggire tra le braccia di un insignificante giovanotto e la dolce nonnina di Mimmo morirà. Ebbene sì, Carlo Verdone riesce a rendere tutto questo motivo di grosse e grasse risate, per una commedia all’italiana tutta da vedere.

