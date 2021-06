Bianco Rosso e Verdone/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone (10 giugno)

Bianco Rosso e Verdone va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 giugno, dalle 16,20. Regista e interprete è Carlo Verdone, qui ai suoi esordi. Il genere è quello della commedia all’italiana, un road movie esilarante diviso in 3 parti girato nel 1981. I personaggi principali dei tre episodi del film sono tutti interpretati da Carlo Verdone, nel cast compaiono anche Elena Fabrizi, sorella del grande Aldo e Milena Vukotic, inoltre Angelo Infanti, Mario Brega e Irina Sanpiter. Carlo Verdone firma anche il soggetto e la sceneggiatura mentre la colonna sonora è affidata alle sapienti mani del maestro Ennio Morricone.

Il produttore è Sergio Leone che si può considerare il pigmalione di Verdone, avendo creduto in lui sin dagli esordi. Il Film è interamente girato a Roma e dintorni.

Bianco Rosso e Verdone, la Trama

La narrazione di Bianco Rosso e Verdone è incentrata su un fine settimana elettorale dei tre protagonisti degli episodi che, ripetutamente si intrecciano tra di loro. Sono tutti in viaggio per raggiungere il seggio elettorale. Furio, è un funzionario romano residente a Torino molto logorroico e pignolo.

La moglie è esausta e durante il viaggio esprime parecchia insofferenza. Durante il tragitto fanno conoscenza di un avvenente playboy del quale la donna si invaghisce. Il caso vuole che Furio viene ricoverato a causa di un incidente e moglie e figli pernottano in albergo dove incontra di nuovo il playboy. Disperata la giovane donna fugge con l’umo lasciando marito e figli. Mimmo è un giovane goffo e ingenuo in viaggio con la nonna inferma per raggiungere da Verona il seggio di Roma.La donna deride spesso il nipote e appare molto più lucida e assennata di lui. Durante il percorso incontrano strani personaggi, tra cui un camionista e una prostituta che tenta inutilmente di addescarlo.

Ma il giovane si spaventa e torna tra le braccia della nonna verso la quale è molto apprensivo. Giunti al seggio per votare la nonna muore provocando la disperazione di Mimmo e l’indifferenza degli scrutatori. Pasquale, invece, è un’emigrante italiano che vive a Monaco di Baviera e sposato con una possente donna tedesca che si prende cura di lui quasi come una madre. Devono raggiungere Matera con una chiassosa Alfasud. Pasquale è simile a Mimmo, molto taciturno e goffo. Durante il tragitto subiscono un furto di alcuni elementi dell’auto e giunti al seggio Pasquale si sfoga con un monologo incomprensibile che evidenzia tutta la sua amarezza nei confronti degli italiani.

Video, il trailer del film





