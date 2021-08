Bice Valori/ Dalla radio al teatro fino al grande successo in tv con Paolo Panelli

Chi è Bice Valori?

Bice Valori è stata un’attrice comica, televisiva e teatrale di grande successo. Dalle collaborazioni con Paolo Panelli, Aldo Fabrizi fino a Raffaella Carrà. Dotata di un’istintiva verve, di una personalità spumeggiante e di uno spiccato senso umoristico, Bice Valori inizia la sua carriera artista dapprima in radio. Tra il 1949 e il 1951 è nel cast della celebre rivista radiofonica La Bisarca di Garinei e Giovannini, come componente della Compagnia del Teatro Comico Musicale di Roma e successivamente è nel cast della Compagnia di Prosa, sempre di Roma.

Durante i primi anni ’50, Bice comincia a lavorare come attrice anche nel teatro di rivista partecipando a diversi spettacoli tra cui: Controcorrente del 1953, Senza rete del 1954 e Oh quante belle figlie madama Doré del 1955 con Walter Chiari. La grande popolarità e il successo però arrivano grazie alla televisione dove si fa conoscere ed apprezzare partecipando a diversi sceneggiati da sola e con il marito Paolo Panelli.

Bice Valori e Paolo Panelli: coppia di successo

Bice Valori e il marito Paolo Panelli hanno infranto, insieme, tanti successi. L’attrice nel 1964 è tra i protagonisti del celebre sceneggiato RAI Il giornalino di Gian Burrasca sceneggiato e diretto da Lina Wertmüller, dove presta il volto alla tirannica direttrice del collegio in cui viene mandato il protagonista che è interpretato da Rita Pavone.

Non solo, Bice si è fatta conoscere ed apprezzare anche come intrattenitrice di diversi varietà di successo come “Doppia coppia” di cui indimenticabile è il suo personaggio della centralinista della Rai. E ancora: “Speciale per noi” con il marito Paolo Panelli, Aldo Fabrizi e Ave Ninchi e Ma che sera con con Raffaella Carrà. Una carriera unica e straordinaria quella di Bice che è morta giovanissima all’età di cinquantatré anni a causa di un tumore lasciando un vuoto incolmabile nella vita del marito Paolo Panelli. L’attrice è sepolta al cimitero Flaminio a Roma.

