Bice Valori e Paolo Panelli/ Coppia sul palco e nella vita: “Lui la corteggiò molto”

Bice Valori e Paolo Panelli: insieme sul palco e nella vita

Oggi, venerdì 9 dicembre, nella puntata di Oggi è un altro giorno verranno ricordati Bice Valori e Paolo Panelli. I due attori – lei classe 1927, lui 1925 – si conobbero all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e diedero vita a un lungo e proficuo sodalizio sia artistico che affettivo. Bice Valori e Paolo Panelli si sposarano nel 1952 e cinque anni dopo nacque la figlia Alessandra Panelli, divenuta anch’essa attrice, oltreché regista e docente: “È stato impegnativo e arricchente essere loro figlia”, ha detto a Siamo Noi su Tv2000. Parlando del padre ha aggiunto: “Papà in scena era un teppista, si divertiva a fare gli scherzi ai colleghi. Anche a casa era così. La comicità casalinga era anche più raffinata”.

Il ricordo della figlia di Bice Valori e Paolo Panelli,

Bice Valori e Paolo Panelli, sposati nel 1952, hanno formato una delle più affiatate coppie dell’ambiente teatrale. Anche lontano dal palcoscenico erano sempre insieme. Negli ultimi anni Bice Valori – l’attrice è mancata nel 1980 – e Paolo Panelli avevano deciso di lavorare negli stessi spettacoli ed in questo loro desiderio erano stati assecondati da Garinei e Giovannini. L’ultimo spettacolo in cui sono apparsi insieme è stato “Accendiamo la lampada” al Sistina di Roma, in cui la Valori interpretava l’usuraia “Zobeida”. Parlando dei suoi genitori a Siamo Noi su Tv2000, Alessandra Panelli ha detto: “Lui l’ha corteggiata molto, lei inizialmente non era molto propensa. Suo padre ancora di meno. La sintonia sul senso dell’umorismo l’ha conquistata”. La morte della moglie a soli 52 anni è stata un duro colpo per Paolo Panelli: “Ha fatto molto fatica, è stato molto aiutato dagli amici, sostenuto e distratto”, ha detto la figlia.

