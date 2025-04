E’ decisamente scioccante la vicenda che ha come protagonista un bidello, il 25enne Giovanni Impellizzeri, americano di chiare origini italiane: ha contaminato il cibo della mensa della scuola ed è stato poi scoperto e condannato. La vicenda è riportata dai colleghi di Fanpage e giunge dallo stato del News Jersey dove il cittadino italiano che lavorava in una scuola elementare è stato condannato a ben 8 anni di carcere per aver commesso dei reati gravissimi per la salute dei piccoli, resi ancora più gravi in quanto le vittime fossero dei soggetti deboli e indifesi.

Ma cosa è successo? Partiamo dal principio, leggasi dal 2019, quando lo stesso bidello ha cominciato a lavorare presso la scuola di Upper Deerfield. Quattro anni dopo, quando sono scattate le indagini (a novembre 2023, ma non è da escludere che l’andazzo sia iniziato prima), Giovanni Impellizzeri è stato scoperto mentre contaminava il cibo della mensa dei piccoli alunni della scuola elementare, introducendo dentro gli stessi alimenti dei detersivi industriali, ma anche urina, feci e saliva.

BIDELLO CONTAMINA CIBO PER I BIMBI: COSA E’ SUCCESSO

Non contento avrebbe condiviso le immagini di lui stesso mentre contaminava il cibo dei più piccoli, in una chat online, probabilmente per vantarsi del lavoro svolto. Ma non finisce qui perchè se questa vicenda è disgustosa, il peggio deve ancora avvenire visto che una volta che il bidello italiano è finito sotto inchiesta, gli inquirenti hanno scoperto che all’interno dei dispositivi elettronici lo stesso custodiva gelosamente del materiale pedopornografico, un ampio catalogo dell’errore che mostrava chiaramente quanto lo stesso Giovanni Impellizzeri fosse disturbato.

Il bidello non ha saputo giustificare le sue azioni e quando interrogato dalla polizia dopo l’arresto ha definito il suo un “lavoro per il diavolo”, facendo chiaramente capire quanto il suo quadro psichico fosse tutt’altro che in salute.

BIDELLO CONTAMINA CIBO PER I BIMBI: SCOPERTO CON MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

Pochi giorni fa, lo scorso 28 marzo 2025, l’uomo è stato condannato a cinque anni di reclusione, più altri tre anni per il materiale trovato nei suoi dispositivi, per un totale quindi di 8 anni. Inoltre si è deciso che, una volta scontata la pena, l’ex bidello resterà per tutta la vita in libertà vigilata. Nel corso del processo l’imputato sembrerebbe essere rinsavito: “Vorrei scusarmi per le mie azioni, non ci sono scuse. Mi sento molto male per questo”.

E ancora: “Vorrei tornare indietro nel tempo e non farlo, ma ormai è fatto e mi rendo conto che devo pagarne le conseguenze”, ha detto. Parole che però non hanno convinto una madre di uno studente della stessa scuola, che in aula ha spiegato: “Credo che dovrebbe ricevere la massima condanna possibile. Dovrebbe starsene in prigione per anni a pensare a come ha avuto un impatto su ognuno di quei bambini che camminavano in quell’edificio”. Non è chiaro se qualche bimbo si sia sentito male in quella scuola, ma visto cosa veniva introdotto nel cibo non ci sarebbe da sorprendersi.