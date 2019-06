Bidello stupra 15enne a scuola/ Abusi nel ripostiglio: 55enne recidivo, ora arrestato

Ancora la scuola e ancora orrori pedofili quelli che ci giungono dalla cronaca locale questa di Castellammare di Stabia: l’accusa rivolta contro un bidello campano (A.L.) è gravissima, avrebbe stuprato una studentessa di 15 anni mentre era a scuola, addirittura in un piccolo ripostiglio dell’Istituto Alberghiero di Castellammare. La denuncia arriva direttamente dalla ragazza che una volta rientrata in classe in lacrime ha fatto scattare l’allarme, con l’arrivo degli inquirenti che immediatamente hanno sequestrato gli abiti della ragazza e del bidello per iniziare l’analisi di confronto sul materiale genetico. Nell’attesa di capire se effettivamente vi siano delle responsabilità gravi e volontarie del collaboratore scolastico – e se non si tratti di una calunnia – il gip ha ritenuto che le dichiarazioni della vittima trovassero «puntuale e granitico riscontro nella comparazione dei referti biologici»: si complica dunque la posizione del 55enne dopo che la Polizia Scientifica con i propri primi esami ha di fatto portato la Procura ad emettere gli arresti domiciliari per il bidello accusato di violenza sessuale.

ABUSI BIDELLO SU 15ENNE A SCUOLA: LE ACCUSE

L’accusa esatta per il 55enne assistente scolastico è quella di stupro aggravato ai danni di una minorenne anche se l’uomo si è sempre professato fin dall’inizio della denuncia come assolutamente estraneo alla presunta violenza comminata: gli abusi sarebbero iniziati nel settembre scorso, ma le indagini sono scattate a dicembre dalla denuncia della 15enne, rientrata in classe piangendo e accusando il bidello. Al momento, ad incastrare l’uomo ci sarebbero le tracce biologiche trovate sui vestiti, in particolare sui pantaloni della ragazzina che confermerebbero la violenza: in attesa che gli inquirenti facciano una piena e risoluta disamina completa dei fatti e delle prove a carico del 55enne bidello. La forte polemica è montata nelle scorse ore anche perché quel collaboratore scolastico negli anni precedenti risultava “recidivo”: in pratica quando lavorava sulla penisola di Sorrento, il bidello fu sorpreso mentre spiava studentesse ragazze in bagno. All’epoca però non fu sospeso dal lavoro ma semplicemente spostato di scuola con ricamo verbale ufficiale: oggi però l’accusa di stupro riaccende l’evidente polemica, con una seconda ragazzina che avrebbe dichiarato di essere rimasta vittima anch’essa dei suoi abusi negli ultimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA