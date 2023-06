Biden cade durante cerimonia in Colorado/ Video, “Colpa di un sacco di sabbia”

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è caduto, nuovamente, durante una cerimonia che si stava tenendo in Colorado nella giornata di oggi. Come sempre il video è diventato virale, almeno dopo aver fugato ogni possibile dubbio che si sia fatto male, generando diversi meme online. Il Presidente, d’altronde, non è affatto nuovo alle cadute in pubblico, circostanza che si verifica piuttosto frequentemente e che, fortunatamente, ad oggi non ha mai lasciato ferite gravi a Joe Biden. La ragione delle frequenti cadute del presidente è legata, soprattutto, alla sua età, che di fatto lo rende il più anziano Presidente che si sia mai seduto all’interno dello Studio Ovale.

Biden cade, Casa Bianca: “Sta bene, colpa di un sacco di sabbia”

Insomma, nella giornata di oggi il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden è caduto durante durante una cerimonia pubblica e piuttosto affollata. Fortunatamente non si sarebbe fatto male, ed infatti poco dopo con l’aiuto dei suoi body guard si è rialzato, sorridendo al pubblico preoccupato. L’occasione pubblica era la cerimonia di laurea dell’Accademia aeronautica americana (la famosa US Air Force) che ha sede in Colorado, evento che ha costretto il presidente a rimanere in piedi per diverse ore.

Poco prima della caduta, il Presidente Joe Biden era intento a celebrare gli oltre 900 cadetti diplomati dell’Accademia, stringendo la mano ad ognuno di loro. Sarebbe, poi, inciampato in qualcosa che le telecamere non sono riuscite ad inquadare immediatamente, attutendo l’impatto con le mani e potendo contare immediatamente sull’aiuto delle sue guardie del corpo. Dopo essersi rialzato, ha indicato qualcosa alle sue spalle, rivolgendo poi un sorriso al pubblico e mostrando il pollice all’insù. Poco dopo, dallo staff personale di Joe Biden, il direttore delle comunicazioni Ben LaBolt ha assicurato, su Twitter, che il presidente stessa bene, spiegando che “c’era un sacco di sabbia sul palco mentre stringeva le mani”.

Il video della caduta di Joe Biden

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation pic.twitter.com/5r2HQwjAdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 1, 2023













