Biden: “Chi vota Trump non è un vero nero”/ Gaffe clamorosa dello sfidante dem

Pubblicità

Joe Biden afferma che un afroamericano che vota Donald Trump “non è un vero nero”: gaffe clamorosa da parte del candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa, l’uomo che a novembre dovrà dunque sfidare il presidente in carica Trump per il prossimo quadriennio alla Casa Bianca. Joe Biden a dire il vero non è nuovo a gaffe anche clamorose, come ad esempio confondere l’Iowa con l’Ohio oppure chiamare Margaret Thatcher l’ex premier britannica Theresa May.

Questa volta però l’errore è molto più grave e sinceramente non si può considerarlo come una semplice gaffe. Dire che chi non vota democratico non è un vero nero ha mandato su tutte le furie l’intera comunità afroamericana degli Stati Uniti. La frase incriminata è stata pronunciata da Joe Biden ieri mattina, durante un’intervista al celebre show radiofonico The Breakfast club, e va considerata inequivocabilmente razzista, nonostante Biden sia stato il vice-presidente ai tempi di Barack Obama e oggi abbia seriamente intenzione di correre per la Casa Bianca in tandem con una donna di colore che gli farebbe da vice.

La frase della vergogna è stata pronunciata parlando col dj nero Charlmagne The God, un nome d’arte che è tutto un programma. “Chi è indeciso se votare per me o per Trump non è un vero nero“, ha detto dunque Joe Biden. Il politico, nome di punta dei democratici, ha dovuto fare marcia indietro nel giro di poche ore e si è scusato: “Era una frase davvero sprezzante. Non avrei dovuto pronunciarla”.

Pubblicità

JOE BIDEN CHOC: IRA FRA GLI AFROAMERICANI

Joe Biden in passato non ha mai nascosto la facilità con cui dice sciocchezze, al punto da ripetere spesso: “Lo so, sono una specie di gaffe-machine”. Non mancava però una sorta di autocompiacimento fra le sue ‘gaffe’ spontanee e il cattivo per eccellenza, Donald Trump: “Ma mio Dio, che cosa meravigliosa essere come me comparato a quel tizio alla Casa Bianca incapace di dire la verità”.

Il problema è che stavolta Joe Biden si è lasciato sfuggire forse fin troppo bene quale è davvero il suo pensiero e la gaffe potrebbe avere ripercussioni gravi per lui. Il voto degli afroamericani è cruciale per le speranze del candidato dem, che per sperare di battere Trump ne dovrà ottenere quanti più possibile da questa comunità in genere più favorevole proprio ai democratici. A causa dell’emergenza Coronavirus però Biden non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe, mentre Trump è tutti i giorni in televisione con le conferenze stampa quotidiane.

Pubblicità

Joe Biden comunica con gli elettori dalla sua casa nel Delaware solo attraverso programmi in streaming e interviste radio, che in certi casi sono però controproducenti… Il candidato democratico ha poi fatto ammenda e cercato di riguadagnare la stima afroamericana: “Molti hanno pensato che io dia il voto nero per scontato. Nulla è più lontano dalla verità. Mi sono guadagnato sul campo la stima della comunità afroamericana, una forza davvero trainante. Ogni volta so di dovermela guadagnare di nuovo. Ora più che mai, quel voto sarà fondamentale per vincere la presidenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA