Biden chiede al Congresso 24 miliardi per l’Ucraina/ 13 destinati agli aiuti militari

Il presidente americano Joe Biden al Congresso ha chiesto altri 13 miliardi per aiutare militarmente l’Ucraina. In totale il capo della Casa Bianca ha chiesto oltre 24 miliardi di dollari in assistenza per l’Ucraina. Come abbiamo detto, 13 di questi sono per aiuti militari e 7,5 per il sostegno economico e umanitario. Come scrive la Cnn, la richiesta rischia di creare uno scontro con una parte dei repubblicani: alcuni, infatti, sono contrari ad aiutare Kiev. Il pacchetto finanziario richiesto da Biden è di 40 miliardi. 12 sarebbero destinati agli aiuti per i disastri naturali, 3,3 miliardi per infrastrutture in paesi danneggiati dall’invasioni russa e 4 miliardi per la sicurezza dei confini.

Intanto Zaporizhzhia è stata colpita ancora dai bombardamenti russi. In un edificio civile è scoppiato un incendio dopo che gli occupanti lo hanno colpito con un missile e una persona è morta, come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. Il leader ucraino ha parlato di un attacco russo sulla città sudorientale dell’Ucraina. Anatoly Kurtiev, sindaco della città, ha spiegato il raid ha colpito “un’infrastruttura civile” e “il numero di feriti a seguito dell’attacco è già salito a 9 persone”.

Bombardamenti su Kherson

In mattinata, le bombe russe hanno colpito anche la città di Kherson: una persona è morta in seguito all’attacco. Lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin. Sarebbe un uomo che era rimasto ferito nell’attacco ed è deceduto in ospedale. Ferite anche due donne. L’offensiva prosegue anche su Kiev, che oggi è stata attaccata con missili ipersonici Kinzhal e tutti gli obiettivi nemici sono stati abbattuti come spiegato dal portavoce dell’Amministrazione militare della capitale ucraina, Mykhailo Shamanov, e riportato da Rbc-Ucraina.

Su Mosca, invece, la difesa aerea russa ha abbattuto un drone. I detriti sono caduti nei pressi dell’argine di Karamyshevskaya. A spiegarlo è stato il sindaco Sergey Sobyanin, citato dall’agenzia Tass. Si trattava, secondo l’esercito russo, di un drone ucraino. “È stato fatto un tentativo di far volare un drone sopra la città. Le difese aeree lo hanno distrutto. I detriti sono caduti nella zona dell’argine di Karamyshevskaya, nessuno è rimasto ferito. Non ci sono state nemmeno gravi distruzioni. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto”.











