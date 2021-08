Biden dorme in mondovisione: è bufera Usa/ Poi guarda l’orario in attesa delle bare

Joe Biden nella bufera: il presidente degli Stati Uniti dorme in mondovisione e, in attesa delle bare dei Marines morti in Afghanistan, guarda con impazienza l’orologio. Le due figuracce non sono passate inosservate ad americani e non solo.

Il primo episodio risale a venerdì sera. Durante l’incontro con nuovo primo ministro israeliano, Naftali Bennet, nella sala ovale della Casa Bianca, Joe Biden si è appisolato. I due stavano parlando con i giornalisti della crisi in Afghanistan, ma pare che il discorso del collega non sia stato ritenuto particolarmente interessante dal presidente degli Usa, il quale ha in un primo momento chiuso gli occhi come se stesse meditando e successivamente ha avuto un palese colpo di sonno. Il Premier se ne è accorto ed, alzando il tono della voce, ha provato a svegliarlo. Dopo non pochi tentativi, c’è finalmente riuscito con un sonoro “Grazie!”. Il video di Sleeping Joe è inevitabilmente diventato virale, tanto che anche Matteo Salvini ha voluto dire la sua: “Il premier israeliano parla, Biden chiude gli occhi e riflette. Anzi no, dorme…???”, ha condiviso sui suoi canali.

Emiliano "Salvini sta facendo grande sforzo"/ Politica sotto choc: "Cosa dirà il Pd?"

Biden nella bufera, dorme ed è impazientito dall’attesa

La dormita in mondovisione, ad ogni modo, non è l’unica figuraccia fatta da Joe Biden in questi giorni: il presidente degli Stati Uniti, infatti, è finito nella bufera anche per un altro episodio. Ieri, insieme alla first lady Jill, è stato chiamato a presenziare all’arrivo alla base di Dover, in Delaware, delle bare dei tredici Marines morti nell’attentato kamikaze – rivendicato dall’Isis-K – all’aeroporto di Kabul.

Conte rinnega decreti sicurezza: “fallimento Salvini”/ N.1 M5s smentisce… se stesso

A far infuriare americani e non è stato un gesto di Joe Biden, definito da molti “vergognoso” e “irrispettoso”. Il presidente degli Usa, infatti, avrebbe controllato l’ora dal suo orologio da polso dopo essersi portato la mano sul petto. L’attesa, probabilmente, lo aveva spazientito. Il video, anche in questo caso, è diventato virale sul web, tanto che adesso in molti non vedono di buon occhio il democratico.

LEGGI ANCHE:

“‘Il Fatto’ attacca Biden, se lo fa Farina è pazzo”/ Feltri vs Travaglio: “ridicolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA