Biden e il patrimonio cresciuto dopo vicepresidenza Usa/ “Dubbi sul ruolo finanziario del figlio Hunter”

Anche il patrimonio del presidente Joe Biden è finito nel mirino, in relazione agli affari del figlio Hunter Biden. Infatti, come evidenziato dal Washington Times, si sta esaminando l’eventuale ruolo finanziario che ha avuto il figlio nella crescita fino ad almeno 10 milioni di dollari dopo la vicepresidenza del padre. Gli investigatori del Congresso Usa stanno cercando di capire se abbia accumulato decine di milioni in affari segreti esteri. Secondo una stima di Forbes, il patrimonio del presidente è aumentato di circa 2 milioni di dollari da quando è entrato in carica nel gennaio 2021, soprattutto grazie alla crescita del valore delle sue case a Wilmington e Rehoboth Beach, nel Delaware. Le proprietà valgono complessivamente 7 milioni di dollari, circa 1,8 milioni di dollari in più rispetto a quando Biden fu eletto presidente. Inoltre, Biden è stato un senatore con uno stipendio annuo che variava da 42.500 dollari nel 1973 a 169.300 dollari nel 2008. Il suo stipendio annuale da vicepresidente era di 230.700 dollari. Il patrimonio del presidente include anche la sua Stingray Corvette del 1967, del valore stimato di 100mila dollari. Durante gli otto anni da vicepresidente, la casa di Wilmington ha generato un buon reddito. Infatti, i servizi segreti pagavano 26.400 dollari all’anno per affittare un cottage nella proprietà.

Stando a quanto riportato dal Washington Times, verso la fine dell’amministrazione Obama, però Joe e Jill Biden erano in difficoltà finanziarie. Il figlio Beau soffriva di cancro e, secondo i rapporti dell’epoca, Biden pensò di vendere la loro casa a Wilmington per contribuire a pagare le sue cure. Il presidente Obama si sarebbe persino offerto di aiutare finanziariamente la famiglia. Poi il patrimonio netto è aumentato rapidamente, da circa 2,5 milioni di dollari a circa 8 milioni di dollari, dopo aver lasciato la vicepresidenza nel 2017. Ha guadagnato 11,1 milioni di dollari nel 2017, 4,6 milioni di dollari nel 2018, 1 milione di dollari nel 2019 e 630.000 dollari nel 2020. Ma le entrate sono aumentate anche per le conferenze, i libri e i pagamenti dell’Università della Pennsylvania dal 2017 al 2019 per un posto di professore emerito.

I DUBBI SUL PATRIMONIO: CHE RUOLO HA HUNTER?

Anche se il patrimonio è cresciuto sostanzialmente dopo il 2021, la sua ricchezza dichiarata non è insolita per gli standard di Washington, e neppure vicina al vertice della scala. Infatti, secondo OpenSecrets.org, almeno 8 legislatori del Congresso avevano un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari nel 2020, tra cui l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi. Ma i repubblicani alla Camera si chiedono se Biden abbia avuto dei benefici finanziari quando era vicepresidente in relazione agli affari esteri di suo figlio Hunter. Il mese scorso sono stati pubblicati documenti bancari che mostrano come familiari e associati abbiano raccolto milioni di dollari da oligarchi russi, kazaki e ucraini mentre Biden era vicepresidente. I registri bancari, ottenuti dalla House Oversight and Accountability Committee, confermano la testimonianza di due informatori dell’IRS e del socio di Hunter, Devon Archer, secondo cui milioni di dollari sono affluiti a Hunter Biden nel periodo in cui suo padre incontrò gli oligarchi come vicepresidente.

Nel complesso, il comitato ha identificato oltre 20 milioni di dollari pagati a Hunter Biden e ai suoi soci in affari. Il denaro è stato distribuito a 10 membri della famiglia Biden, compresi i nipoti del presidente Biden. Ma i soldi non sono direttamente collegati al presidente, il quale ha negato di essere a conoscenza o di essere coinvolto negli affari di suo figlio. Il repubblicano del Kentucky James Comer, che è presidente del comitato di supervisione, ha dichiarato che scopriranno esattamente dove sono finiti i soldi. “Durante la vicepresidenza di Joe Biden, Hunter Biden lo ha venduto come ‘il marchio’ per raccogliere milioni dagli oligarchi in Kazakistan, Russia e Ucraina“, ha dichiarato Comer, come riportato da Washington Times. “È chiaro che Joe Biden conosceva gli affari di suo figlio e ha permesso di diventare ‘il marchio’ venduto per arricchire la famiglia mentre era vicepresidente degli Stati Uniti. Il comitato di sorveglianza della Camera continuerà a seguire la traccia del denaro e a ottenere testimonianze per determinare se attori stranieri hanno preso di mira i Biden, se il presidente Biden è compromesso o corrotto“.











