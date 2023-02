Biden “Economia Cina non funziona, Xi ha problemi”/ Pechino “Commenti irresponsabili”

Joe Biden e la Cina, la tensione continua. L’ultima uscita del presidente statunitense sul Paese del Dragone non è stata accolta favorevolmente in Oriente e ha suscitato una reazione ufficiale contro gli Stati Uniti d’America. Ma procediamo con ordine. Il leader del Paese a stelle e strisce, in un’intervista concessa a “PBS”, ha asserito che Xi Jinping sta incontrando “enormi problemi a livello economico: trovami un unico leader mondiale disposto a scambiare di posto con Xi Jinping, non riesco a trovarne uno”.

DIARIO USA/ "Non servono i discorsi di Biden per capire chi siamo, meglio Steinbeck"

Subito dopo, Joe Biden sulla Cina ha aggiunto: “Quest’uomo (Xi, ndr) ha grossi problemi, in particolare un’economia che non funziona molto bene”. Tuttavia, il numero uno americano ha precisato che il suo omologo di Pechino “possiede molto potenziale”.

BIDEN E CINA, LA TENSIONE CONTINUA: “COMMENTI DEL PRESIDENTE AMERICANO ESTREMAMENTE IRRESPONSABILI”

La Cina, dal canto suo, ha inteso replicare alle frasi pronunciate da Joe Biden a PBS e non si è trattato di una risposta priva di polemica. L’ANSA riporta infatti che il governo di Pechino ha bollato come “estremamente irresponsabili” i commenti fatti da Joe Biden sul leader cinese Xi Jinping, che secondo il presidente USA avrebbe problemi enormi.

Biden: ”Cina minaccia sovranità Usa”/ “Voglio finire lavoro. Ai Repubblicani dico…”

“Questo tipo di retorica da parte degli Stati Uniti è estremamente irresponsabile e va contro l’etichetta di base della diplomazia”, ha asserito durante una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning. Inoltre, “Pechino ha anche dato conferma di aver rifiutato una chiamata telefonica da parte del capo del Pentagono per via dell’abbattimento nei giorni scorsi del pallone cinese che aveva sorvolato il territorio statunitense: decisione che la Cina definisce ‘irresponsabile'”. Il Ministero della Difesa della Cina, in una nota stampa, ha affermato che l’approccio “irresponsabile e sbagliato” da parte degli USA non ha creato un’atmosfera di dialogo e di scambio fra i militari dei due Paesi.

PALLONE-SPIA CINESE/ Un attacco (interno) alla leadership di Xi Jinping

© RIPRODUZIONE RISERVATA