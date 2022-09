Biden, gaffe: chieste informazioni su una deputata morta/ “Dov’è Jackie Walorski?”

Una gaffe incredibile quella del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, finito al centro dell’attenzione mediatica dopo aver chiesto informazioni in merito ad una deputata morta. Il capo della Casa Bianca ha chiesto, durante un intervento a una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare, dove fosse Jackie Walorski. Si tratta di una deputata repubblicana dell’Indiana scomparsa lo scorso agosto in un incidente stradale.

Il presidente, nel corso del suo intervento, ha chiesto: “Jackie, dove sei? Dov’e’ Jackie?”, lasciando a bocca aperta le persone presenti in sala. Il capo della Casa Bianca ha poi proseguito imperterrito dicendo: “Pensavo che sarebbe stata qui” . Jackie Walorski, la donna invocata da Biden, era infatti impegnata in prima persona nella lotta alla malnutrizione e la conferenza sarebbe stata proprio nelle sue corde. La donna, però, ha perso la vita nell’agosto del 2022.

La Casa Bianca: “La deputata era nei pensieri di Biden”

Biden sapeva della scomparsa di Jackie Walorski, avendo la Casa Bianca diramato una nota, nel giorno dell’incidente, in cui lo stesso presidente si diceva “scioccato e rattristato”, insieme alla moglie, per la morte improvvisa della deputata. Il presidente si è giustificato per la sua gaffe dicendo che “pensava intensamente a lei” in quel momento. Come affermato ai microfoni dei media la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, il presidente avrebbe fatto il nome della deputata proprio perché la situazione lo avrebbe portato a ricordarla. Un tentativo di giustificarsi senza grandi risultati.

