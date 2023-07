Biden: il 58% degli americani boccia la politica economica/ Aumentano i debiti e gli sfratti

Secondo un recente sondaggio condotto dalla Cnbc, chiamato All-America Economic Survey, e riportato dal Giornale, il 58% degli americani intervistati ritiene fallimentare la politica economica di Joe Biden, l’attuale presidente USA che si è trovato ad affrontare, prima, la crisi del covid, poi la ripresa ed, infine, la guerra in Ucraina. E proprio quella ripresa, tanto desiderata e prospettata, in realtà sembra che non ci sia mai stata, o almeno questo è quello che ritengono più della metà degli americani. Un situazione che sicuramente peserà parecchio sulle possibilità di rielezione per Joe Biden, che il 25 aprile 2024 correrà per il suo secondo mandato, molto probabilmente contro Donald Trump, grande antagonista delle precedenti presidenziali.

Perché la politica economica di Biden non piace agli americani

Insomma, a poco meno di un anno dalle elezioni americane 2024, la politica economica di Joe Biden risulta essere sempre peggiore, dopo che peraltro sono già stati parecchi gli americani che se ne sono lamentati ne corso dei precedenti mesi. La pandemia, per l’80enne inquilino della Casa Bianca, aveva rappresentato un notevole balzo avanti nel consenso dei cittadini, ma la ripresa che si sarebbe dovuta registrare immediatamente dopo, il millantato secondo “new deal”, si è trasformata (forse) nella sua condanna.

Attualmente, l’America guidata da Joe Biden si trova ad affrontare una pesante inflazione (che almeno a luglio è tornata a scendere, toccando il 3% rispetto al 9,1% del marzo 2021, il picco del suo mandato), che aggiunta agli aumenti di prezzo della Fed sta rendendo sempre più poveri gli americani. In particolare, tutto questo pesa sugli affitti e sugli stipendi, con la naturale conseguenza che sono sempre di più le famiglie che si trovano un avviso di sfratto (nell’ultimo anno sono stati oltre 800 mila). Inoltre, per le politiche economiche di Biden crescono anche i debiti maturati sulle carte di credito, che hanno toccato i 1.000 miliardi di dollari complessivi. Ed infine, l’ulteriore pessima conseguenza di tutti questi fattori, è che cresce il numero di senzatetto, aumentati in un anno del 18% nella sola New York.

