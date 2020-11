Biden lancia task force Covid: nomi/ C’è la ‘talpa’ che contrastò Trump su clorochina

«Gestire la pandemia e’ una della battaglia più importanti che dovrà fronteggiare la nostra amministrazione e sarò informato dalla scienza e dagli esperti», ha spiegato ieri il Presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden nel presentare dal Delaware la nuova task force anti-Covid. Si chiama “Transition Covid-19 Advisory Board” e sul palco del teatro – sede del comitato Biden – avviene la prima riunione in videoconferenza con il Presidente eletto e la vice Kamala Harris: «La task force contribuirà a plasmare il mio approccio per gestire l’aumento dei contagi, garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e senza costi, a proteggere le fasce di popolazione a rischio», rilancia ai giornalisti il candidato eletto dai Democratici. Nella battaglia al Covid-19, nonostante l’ottima notizia giunta ieri sul vaccino Pfizer-BioNTech, si è ancora lontani dalla piena conclusione: «questa pandemia miete quasi un migliaio di vite americane al giorno, quasi 240mila morti finora, ma le proiezioni indicano che potremmo perdere altre 200mila vite nei prossimi mesi prima che il vaccino sia disponibile per tutti», conclude Joe Biden.

CHI ENTRA NELLA TASK FORCE ANTI-COVID DI JOE BIDEN

Dopo sole 48 ore dal risultato ufficiale, mentre Donald Trump prosegue nel tentativo di contestare la vittoria alle urne, Biden “si porta avanti” nominando e convocando la nuova task force anti-Covid: ne fanno parte 13 esperti, di cui tre co-presidenti come ex capo della Food and drug administration (Fda) David Kessler, l’ex Surgeon General Vivek Murty e la professoressa di Yale Marcella Nunez-Smith. Altri membri sono Luciana Borio – italo-americana e vicepresidente società di investimenti strategici In-Q-Tel – e Eric Goosby, esperto di malattie infettive e professore di medicina all’Università della California (ma già presidente del programma anti-Aids della Presidenza Clinton): infine nel team anche l’ex consulente di Clinton, Atul Gawande (professore di chirurgia al Brigham and Women’s Hospital e alla Harvard Medical School), dottoressa Celine Gounder (New York University), dottor Ezekiel Emanuel (presidente del Dipartimento di etica medica e politica sanitaria presso l’Università della Pennsylvania, noto per la tesi sull’inutilità della vita dopo i 75 anni), dottoressa Julie Morita (Dipartimento della sanità pubblica di Chicago), dottor Michael Osterholm (direttore e presidente del Global Health Council), Robert Rodriguez (professore di medicina d’urgenza presso l’Università della California). 13esimo membro della task force scelta da Biden è quel Rick Bright, professore esperto di vaccini, autentica “talpa” anti-Trump che denunciò le pressioni del Governo Rep contro la sua posizione (espulso dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority, ndr) contro l’uso dell’idrossiclorichina come antidoto al Covid-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA