“Biden liberalizzerà brevetto Moderna”/ Rula Jebreal: “Trump vaccinato in segreto”

Joe Biden è pronto a raccogliere l’appello di scienziati e cittadini, che sperano nella liberalizzazione dei brevetti dei vaccini anti Covid per sbloccare la produzione e permettere a tutto il mondo di vaccinarsi. A rivelarlo è Rula Jebreal, che ne ha parlato ieri ad Atlantide: «Joe Biden ha proposto di liberalizzare i vaccini». La questione del resto non riguarda solo le Big Pharma. «La decisione dei brevetti è politica. Moderna non è del tutto privata, ma in parte è del governo, perché Trump ha dato dei finanziamenti. Se Pfizer non vuol liberare i brevetti, può farlo Biden con Moderna», ha spiegato la scrittrice e giornalista che vive negli Stati Uniti. Anche in questo per lei si vedono le differenze con l’amministrazione Trump: «Lui voleva comprare i vaccini per uso esclusivo, solo per gli Stati Uniti. Biden ha un atteggiamento globalista e aperto, parla di liberalizzare il brevetto di Moderna perché la considera una questione di sicurezza nazionale. Vuole lanciare un messaggio al mondo che ha aiutato l’America dopo l’11 settembre, ora siamo tutti sotto attacco». Non è quindi mancato un attacco da parte di Rula Jebreal all’ex presidente: «I sovranisti sono disposti a lasciare morire le persone, come in India, come Bolsonaro e Trump. La visione di Biden è universale e umanista, perché ritiene che bisogna compattarsi e aiutarsi l’uno con l’altro».

La questione della liberalizzazione dei brevetti è fondamentale, visto che viviamo in un mondo interconnesso, in cui la vita di una persona dipende da quella di un altro. «Ci vuole una risposta politica urgente per garantire la sicurezza di tutti noi, non solo di quelle privilegiate che vivono nell’Occidente. Non è solo una questione di solidarietà, ma anche di sicurezza nazionale. Ci vuole una risposta globale, l’Italia ha l’opportunità di guidarla nel G20». Dunque, la sfida della liberalizzazione dei vaccini è possibile anche perché l’America è cambiata secondo Rula Jebreal. «Biden ha avviato la vaccinazione di massa, si è fatto vaccinare in pubblico, così pure Kamala Harris e la sua vice e tutta la sua famiglia. Abbiamo saputo che Trump invece si era vaccinato segretamente in Casa Bianca, visto che i suoi seguaci sono no vax». Quindi, ha attaccato l’ex presidente Usa: «Come Bolsonaro, metteva avanti la politica alla santità della salute umana. Ha usato il vaccino come uno strumento politico. Ha dato dei finanziamenti alle case farmaceutiche, imponendo di produrlo entro le elezioni. Non puoi dare alla scienza una scadenza. Trump ha sacrificato mezzo milione di americani».

L’eredità di Donald Trump per Rula Jebreal sono le fake news: «Ha lasciato la disinformazione: c’è una fetta di americani che non vuole il lockdown e non vuole neppure il vaccino». Diverso l’atteggiamento di Joe Biden: «Sta inviando i vaccini in Messico e i Paesi confinanti in difficoltà, in maniera gratuita. La pandemia ha insegnato che i muri non fermano il virus e che la nostra salute passa attraverso quella di chi ci sta vicino. Questo impone una riflessione a tutti i Paesi del G20. Bisogna investire in un vaccino che sia adatto anche per i paesi africani e mediorientali, in India e Sudamerica, perché la catena del freddo non è gestibile lì». E per attaccare nuovamente Trump ha tirato in ballo anche George W. Bush: «Ieri (martedì, ndr) Bush, che è un repubblicano, ha detto che il miracolo scientifico del vaccino è il risultato di una politica migratoria cominciata negli anni ’60». L’esempio è quello degli scienziati che sono a capo della BioNTech, che sono di origine turca ma emigrati in Turchia.

