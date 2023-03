Biden “minaccia” la Cina/ “Divulgheremo informazioni sulle origini del Covid”

Joe Biden ha firmato una legge che declassifica le informazioni sulle origini del virus Covid-19, permettendo dunque di svelarle agli 007. Tra questi sono “compresi potenziali legami con l’Istituto di Virologia di Wuhan“. A renderlo noto è la Casa Bianca. In una nota, il presidente americano spiega: “Nell’attuare questa legislazione, la mia amministrazione declassificherà e condividerà quante più informazioni possibile, in linea con la mia autorità costituzionale di proteggere dalla divulgazione di informazioni che danneggerebbero la sicurezza nazionale“.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 22 marzo 2023: le cinquine

Il capo della Casa Bianca ha firmato il “Covid-19 Origin Act of 2023”, che comprende una richiesta al direttore dell’intelligence nazionale, per declassificare alcune informazioni relative all’origine del Covid-19, come si legge ancora nella nota. Il presidente Usa afferma di condividere “l’obiettivo del Congresso di rilasciare quante più informazioni possibili sull’origine della malattia” e spiega di aver ordinato nel 2021 “alla comunità dell’intelligence di utilizzare ogni strumento a sua disposizione per indagare sull’origine di Covid-19 e quel lavoro è in corso”.

Bernard-Henry Levy: “Ucraina è Ue, diamo più armi”/ “Kiev vincerà, Putin processato”

Biden: “Andiamo a fondo alle origini del Covid-19”

Nella nota della Casa Bianca rilasciata da Joe Biden, si legge: “Dobbiamo andare a fondo delle origini di Covid-19 per contribuire a garantire una migliore prevenzione di future pandemie. La mia amministrazione continuerà a esaminare tutte le informazioni classificate relative alle origini di Covid-19, compresi i potenziali collegamenti con l’Istituto di virologia di Wuhan”. Il capo dell’sms, Ghebreyesus, ha sottolineato qualche tempo fa che queste informazioni “dovevano essere rese pubbliche tre anni fa. E ora le prove svanite devono essere ricondivise immediatamente con la comunità internazionale“.

Lunardi: "Ponte sullo Stretto era già pronto nel 2005"/ "Sicilia sarà porta d'Europa"

Negli USA, tre agenzie investigative su quattro ritengono che l’ipotesi più probabile nella diffusione del Covid sia la trasmissione dagli animali (o pipistrelli o procioni) all’uomo. L’FBI non è d’accordo visto che all’inizio dello scorso febbraio ha rilanciato le accuse nei confronti del laboratorio di Wuhan e le ipotesi di una fuga dal laboratorio: “L’FBI giudica da tempo che le origini della pandemia siano molto probabilmente da ricercare in un possibile incidente di laboratorio a Wuhan. Parliamo di una potenziale fuga da un laboratorio” aveva sottolineato il direttore Christopher Wray.











© RIPRODUZIONE RISERVATA