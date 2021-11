Biden: “Pillola anti-Covid sarà gratis”/ “Così acceleriamo uscita dalla pandemia”

La pillola anti-Covid sarà gratis negli Usa: questo l’annuncio del presidente Joe Biden. In una nota, il capo della Casa Bianca ha reso noto l’accordo con Pfizer per l’acquisto di dieci milioni di cicli di trattamento dell’antivirale contro il Covid. «L’amministrazione sta facendo tutti i preparativi necessari per garantire che queste cure siano facilmente accessibili e gratuite», la conferma del dem.

La consegna delle pillole anti-Covid è atteso entro la fine del 2021 e c’è grande fiducia per il “rinforzo” nella battaglia contro il Covid: «L’antivirale potrebbe ridurre drasticamente il rischio di ricoveri e decessi, è una notizia positiva e promettente. Potrebbe dimostrarsi un altro strumento importante nel nostro arsenale per accelerare l’uscita dalla pandemia».

Biden: “Pillola anti-Covid sarà gratis negli Usa”

La pillola anti-Covid aiuterà nel contrasto alla pandemia, ha evidenziato Joe Biden, e anche l’Italia è pronta a puntare sulla pillola Paxlovid. Ricordiamo che Pfizer martedì ha presentato la domanda alla Food and Drug Administration per l’autorizzazione emergenziale del farmaco, assunto in combinazione con il Ritonavir. Secondo l’industria farmaceutica, Paxlovid ha dimostrato un’efficacia dell’89% nel prevenire l’ospedalizzazione e la morte se assunto entro tre giorni dall’insorgenza dei sintomi dell’infezione. La pillola anti-Covid blocca l’attività di un enzima di cui il virus ha bisogno per replicarsi. Il ritonavir, farmaco per l’HIV, rallenta il metabolismo dei pazienti, consentendo al farmaco di rimanere nell’organismo a una concentrazione più elevata per un periodo più lungo per combattere il virus.

