Biden “Potrei ordinare lockdown Usa”/ “Trump? Attuale amministrazione ha fallito”

Usa in lockdown con diversi mesi di ritardo. È questo uno dei possibili scenari prospettati da Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca. Parlando ad Abc News, ha spiegato che lui darebbe ascolto al team scientifico in forza all’amministrazione Usa, anche se questo chiedesse il lockdown degli Stati Uniti. È evidente la stoccata al rivale Donald Trump, che invece ha adottato una strategia che però non ha pagato visti i numeri impressionanti registrati finora. «Sarei pronto a fare di tutto per salvare vite, perché il Paese non può ripartire fino a quando non avremo il controllo del virus», ha aggiunto Biden, secondo cui la gestione dell’emergenza (le chiusure in Usa sono state differenti rispetto all’Italia, ad esempio) «è il principale errore nella linea seguita da questa amministrazione». Quindi, ha ribadito il concetto: «Chiuderei il Paese. Ascolterei gli scienziati». Nell’intervista, che sarà diffusa domani e di cui è stata trasmessa solo un’anticipazione, Biden nega l’intenzione di ridurre i fondi alla polizia, come invece richiesto da alcuni attivisti del movimento Black Lives Matters dopo i numerosi episodi di violenze nei confronti di cittadini afroamericani.

COVID USA, BIDEN E L’IPOTESI LOCKDOWN

Il candidato democratico alla presidenza Usa è disposto a fare «tutto il necessario» per combattere la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti, anche procedere con il lockdown. «Faremo tutto il necessario per salvare delle vite», ha dichiarato con Kamala Harris ad Abc News. Di diverso avviso è stato invece Donald Trump, secondo cui un lockdown causerebbe danni irreparabili all’economia. «Non chiuderemo di nuovo il Paese. Non dovremo farlo», ha dichiarato a giugno il presidente americano. Di parere diametralmente opposto è invece il rivale Joe Bidan: «Per mantenere il paese in funzione e in movimento – e l’economia in crescita e le persone occupate – è necessario fermare il virus». Molti Stati hanno permesso alle aziende ritenute essenziali di restare aperte, mentre ristoranti, bar e teatri hanno dovuto chiudere. Ma alcuni Stati hanno allentato precocemente le restrizioni, causando una risalita dei contagi secondo il parere degli scienziati americani. Dure in tal senso erano state le accuse di Kamala Harris: «Sembra progettato per distrarre il popolo americano da quello che fa ogni giorno, cioè danni al popolo americano».



© RIPRODUZIONE RISERVATA