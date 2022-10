Biden, quel messaggio al figlio Hunter nel 2018/ “Ti amo ma devi farti aiutare”

Hunter Biden, il messaggio di papà Joe

Mentre negli Stati Uniti Hunter Biden sembra vicino all’incriminazione, con prove di vario genere raccolte dagli agenti federali in merito a reati vari, come crimini fiscali e acquisto illegale di un’arma, il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva un messaggio che il presidente avrebbe mandato al figlio nel 2018. “Sono papà. Ti ho chiamato per dirti che ti amo. Ma devi farti aiutare. So che non sai cosa fare, nemmeno io” scriveva il capo della Casa Bianca ad Hunter.

Il messaggio, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, risale al 15 ottobre del 2018. Il testo scritto dal papà è stato trovato sul computer di Hunter, sequestrato dagli inquirenti. Biden, secondo quanto si evince dal messaggio, sapeva della dipendenza dal figlio che, proprio tre giorni prima, aveva acquistato un’arma mentendo sull’uso di crack nel modulo da compilare per poter completare l’acquisto. L’episodio è uno dei potenziali crimini di Hunter.

Hunter Biden, “prove sufficienti” da parte degli investigatori

Secondo gli agenti federali, vi sono abbastanza prove per incriminare Hunter Biden. L’uomo è stato accusato di crimini fiscali e relativi all’acquisto di un’arma. L’inchiesta sul figlio di Biden è stata avviata nel 2018. Le accuse nei suoi confronti sono di diverso genere. Hunter è anche finito al centro del ciclone per dei rapporti con Paesi quali Cina e Ucraina, al centro della campagna per la rielezione di Trump. In particolare, Trump spingeva sul ruolo di Hunter nella società ucraina Burisma.

Gli agenti, secondo il Washington Post, hanno raggiunto alcuni mesi fa le prove sufficienti nei confronti di Hunter. Adesso la palla passa al procuratore David Weiss che dovrà decidere se incriminare veramente il figlio di Biden per reati fiscali e per aver dichiarato il falso riguardo all’acquisto di un’arma, mentendo sull’uso di crack. Uno degli avvocati di Hunter Biden, Chris Clark, ha accusato gli investigatori della fuga di notizie. Secondo il legale, “è un reato federale rivelare informazioni su un’inchiesta del grand jury come questa”.











