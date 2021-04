“Biden riavvia costruzione muro al confine col Messico”/ Metodo Trump per migranti

Joe Biden è pronto a riavviare la costruzione del muro al confine con il Messico: questa la notizia che scuote l’America. Come riportato dai colleghi del Washington Times, il presidente statunitense starebbe valutando in queste ore la possibilità di terminare il lavoro iniziato con Donald Trump alla Casa Bianca ma poi bloccato nei primissimi giorni della nuova amministrazione americana…

L’emergenza migranti sta colpendo duramente gli Usa e la situazione al confine con il Messico è assai delicata. Secondo gli ultimi report delle agenzie specializzate, è previsto un ulteriore significativo afflusso di migranti negli States, con una media vicina alle 5 mila persone al giorno. Numeri che preoccupano anche i democratici, nonostante i proclami della campagna elettorale, senza dimenticare che Biden è già al centro delle polemiche per l’aumento delle tasse da record…

JOE BIDEN E IL MURO AL CONFINE CON IL MESSICO

Una conferma sulle valutazione di Joe Biden è arrivata da Alejandro Mayorkas, segretario per la sicurezza interna degli Usa. Ebbene, anche lui ha confermato che la prosecuzione dei lavori sul muro al confine con il Messico è tra i progetti tra cui scegliere per risolvere la questione: «Non è una singola risposta ad una singola domanda, ci sono diversi progetti che il capo della Border Patrol ha presentato e il commissario ad interim del Customs and Border Protection mi ha presentato». Ricordiamo che questa mossa andrebbe a cozzare con le promesse fatte da Joe Biden prima delle elezioni, ovvero quelle di abrogare le politiche dure sull’immigrazione di Donald Trump. Tra gli altri progetti sbandierati anche quello dell’espansione del sistema di asilo. Al momento, però, si avvicina una ricetta trumpiana…

