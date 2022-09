Biden: “Se Taiwan attacca, pronti ad intervenire”/ “In USA pandemia covid finita”

Biden: “Pronti ad attaccare Taiwan”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una recente intervista rilasciata durante il programma 60 minutes in onda sulla CBS è tornato a parlare del rapporto tra USA e Taiwan. Tra quattro settimane, infatti, si terrà il congresso annuale del Partito Comunista Cinese che ridefinirà le strategie politiche della Cina nei confronti degli altri grandi attori globali. L’intervistatore della CBS ha chiesto a Joe Biden se le truppe statunitensi avrebbero difeso Taiwan e lui ha risposto con un secco “sì”, ma solamente nel caso in cui si tratti di “un attacco senza precedenti”.

Già in passato Biden aveva parlato di Taiwan dicendosi pronto a difenderla nel caso la Cina avesse attaccato, ed in ognuna di queste situazioni era poi dovuta intervenire la Casa Bianca per smentire le sue parole. La linea ufficiale del governo americano sul possibile intervento militare a Taiwan, infatti, rimane quella dell’ambiguità strategica, mentre tra Washington e Taipei vi è un accordo (approvato dal Congresso) di fornitura di armi da parte degli USA per garantire l’autodifesa di Taiwan. Per ora la Casa Bianca, però, non sembra ancora aver messo una pezza sulle parole del Presidente Biden, anche se non si può escludere che arriverà nelle prossime ore.

Sempre durante la trasmissione 60 minutes sulla CBS, Joe Biden ha parlato anche della pandemia e delle imminenti elezioni americane. “La pandemia da covid negli Stati Uniti è finita”, ha detto, sottolineando ormai che “se ci si guarda intorno, nessuno indossa più una mascherina e tutti hanno un bell’aspetto”. In USA, infatti, i dati parlano di una discesa dei contagi che è iniziata a metà luglio e che continua tuttora, tanto che su tutto il territorio americano nelle ultime 24 ore si sono registrati appena 5mila casi.

Infine, Biden nel suo intervento alla CBS durante 60 minutes ha parlato anche della possibilità di ricandidarsi alle elezioni di metà mandato del 2024. “Se ho già deciso di ricandidarmi?”, ha detto all’intervistatore, “questo è ancora da vedere”. Insomma, il Presidente non sarebbe ancora sicuro di volersi candidare, ma ha comunque confermato che ora come ora sarebbe sua intenzione farlo. Dietro alla decisione di non candidarsi potrebbe esserci una ragione legata all’età di Biden, che inizierebbe il nuovo mandato a 82 anni, concludendolo ad 86, ed è già attualmente il presidente più anziano mai eletto negli USA.











