Biden, selfie con Rose Montoya/ Attivista trans in topless alla Casa Bianca: è caos

Joe Biden nel caos. Il presidente è stato filmato che Rose Montoya, attivista trans che ha poi condiviso le immagini in un video postato sul suo account Instagram. Molte critiche arrivate sotto l’account della ragazza, soprattutto tra i conservatori, a causa di alcune immagini che la ritraggono in topless al cospetto del capo della Casa Bianca. Lei si è difesa spiegando che stare in topless a Washington è legale.

Montoya, che ha intrapreso il percorso di transizione nel 2015, ha spiegato che adesso sta “vivendo la sua verità”. Nel video, la donna si mostra con le mani sul seno e ha spiegato che si sarebbe anche volutamente coperta i capezzoli. “Non avevo nessuna intenzione di essere volgare”, ha dichiarato. Le sue giustificazioni, però, non hanno convinto gli americani.

Biden nel caos

A Rose Montoya, sui social, sono arrivati insulti da parte del popolo americano: “Ma non vi vergognate a stare mezze nude alla Casa Bianca?”, ha scritto un follower. E ancora, un altro utente: “Io capisco l’euforia e la voglia di festeggiare, ma devi rispettare il luogo dove ti trovi”. Tante anche le critiche indirizzate anche a Joe Biden: “Per conquistare i voti di gay, trans e queer, Biden manca di rispetto alla bandiera americana e agli altri americani”.

In un altro commento si legge: “Questa è una vergogna. Non solo viola il codice della bandiera degli Stati Uniti, ma è un lampante esempio dell’incompetenza e dell’insistenza di questa Casa Bianca nel mettere la sua agenda sociale al di sopra del patriottismo“. La modella ha incontrato il presidente durante la celebrazione posticipata del Pride Month: alla Casa Bianca, Biden ha accolto centinaia di cittadini, per mostrare vicinanza alle persone LGBTQ+.

