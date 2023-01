Biden si ricandida alle elezioni del 2024/ Portavoce Casa Bianca: “Il presidente…”

Biden si ricandida alle elezioni 2024

Joe Biden ha intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che si terranno nel 2024. A dichiararlo in conferenza stampa è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine-Jean Pierre, rispondendo a una domanda in merito. Il presidente degli Usa lo avrebbe deciso già dopo le elezioni midterm: anche il prossimo anno, dunque, potrebbe trovarsi faccia a faccia con Trump – che allo stesso modo sembrerebbe intenzionato a candidarsi – ma la vittoria dell’attuale capo della Casa Bianca non sembrerebbe così scontata. Non sono mancati, infatti, i trambusti in questi ultimi mesi.

Solo pochi giorni fa, a casa del presidente sono stati trovati documenti classificati come “riservati”. L’abitazione di Biden nel Delaware è stata perquisita da cima a fondo per più di 12 ore, come spiegato dai suoi legali. A darne l’annuncio è stato l’avvocato personale di Biden, Bob Bauer, spiegando che i documenti sono stati sequestrati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La perquisizione è avvenuta venerdì 20 e ha incluso “tutti gli spazi di lavoro, di vita e di accantonamento” del presidente.

L’addio di Ron Klain e…

Non solo il caos documenti. Joe Biden, già nella bufera per le carte sequestrate nelle sue residenze private, in questi giorni ha dovuto fare i conti anche con l’addio di Ron Klain, capo dello staff, che lascerà l’incarico nelle prossime settimane. Secondo l’Adnkronos il presidente avrebbe scelto al suo posto Jeff Zients, ex alto funzionario che ha coordinato il piano Usa contro la pandemia Covid.

L’addio di Ron Klain potrebbe arrivare dopo il discorso sullo stato dell’Unione che Biden che terrà il prossimo 7 febbraio. La decisione sarebbe stata presa dal capo dello staff del presidente dopo le elezioni di metà mandato di novembre scorso. Klain è un collaboratore intimo del presidente: ha lavorato al suo fianco già da quando questo era senatore e all’inizio del suo mandato come vicepresidente con Barack Obama. Grattacapi che comunque non impediranno a Joe Biden di candidarsi nuovamente alle elezioni del 2024.

