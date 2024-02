“Biden troppo vecchio per governare gli Stati Uniti”/ Il sondaggio: “Lo pensa l’86% degli elettori”

Joe Biden troppo vecchio per una nuova candidatura alle presidenziali Usa? I democratici si sono sempre rifiutati di discutere un piano B ma il rapporto del procuratore speciale Robert Hur potrebbe rimettere tutto in gioco. Joe Biden è infatti visto dall’elettorato come “un uomo anziano con problemi di memoria” e “facoltà diminuite“. La descrizione che emerge dal rapporto del procuratore repubblicano sembra essere condivisa dall’86% degli elettori americani: secondo un recente sondaggio Abcnews, ritiene Biden “troppo vecchio” per un secondo mandato alla Casa Bianca.

Gli elettori democratici sono convinti della necessità di un piano B per le imminenti elezioni, ma per via per le difficoltà procedurali e politiche non sarà facile sostituire il presidente. Come scrive il Politico, ad oggi “la più probabile eventualità è che Biden rimanga nella scheda elettorale”. Potrebbero comunque presentarsi scenari differenti come quello in cui il partito riesca a nominare un candidato diverso da Biden alla convention di agosto o persino per competere nelle elezioni di novembre.

Elezioni Usa, i possibili candidati Dem

Come sottolinea l’Adnkronos, ogni scenario differente per le elezioni 2024 potrà realizzarsi solo se Biden si facesse volontariamente da parte o fosse fisicamente incapacitato. Nonostante l’ansia all’interno del partito democratico, il presidente sembra pronto a guidare le primarie democratiche. Nessun candidato, infatti, è al momento sceso in campo per contrastare il presidente in carica. È impossibile, infatti, che possa arrivare un’alternativa: sono infatti scaduti i termini per candidarsi alle primarie quasi in tutti gli Stati.

Difficile anche ipotizzare candidati alternativi: tutti gli esponenti si sono infatti sempre mostrati leali a Biden, come i governatori di California e Illinois, Gavin Newsom e J.B. Pritzker, che hanno appoggiato la campagna del presidente. Gretchen Whitmer, governatrice del Michiga e grande alleata di Biden, ha assunto popolarità durante la pandemia mentre Kamala Harris ha un tasso di popolarità molto basso. Politico non prende in considerazione le voci del piano di Barack Obama di sostituire Biden con Michelle Obama: lei stessa ha più volte ricordato come non abbia intenzione di fare politica.











