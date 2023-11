“Biden valuti un passo indietro”/ L’allarme del consigliere di Obama verso le elezioni del 2024

I dati degli ultimi sondaggi verso le elezioni presidenziale Usa 2024 spaventano il mondo democratico. E c’è chi chiede un passo indietro a Joe Biden: si tratta di David Axelrod, ex consigliere senior dell’ex presidente Barack Obama. Considerazioni già avanzate da qualcuno nel mondo dem e che trovano motivazione nei recenti dati degli analisti: il New York Times e il Siena College hanno pubblicato domenica nuovi sondaggi che hanno rilevato che Trump è in vantaggio su Biden in cinque dei sei stati chiave del campo di battaglia in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Trump è davanti a Biden di 10 punti in Nevada, sei punti in Georgia, cinque punti in Arizona, cinque punti in Michigan e quattro punti in Pennsylvania. Biden è in vantaggio su Trump in Wisconsin per soli due punti.

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Netanyahu: “no tregua a Gaza senza rilascio ostaggi”. Scontro Iran-Usa

“Biden dovrebbe fare un passo indietro”

Intervenuto su X, Axelrod ha citato i sondaggi e ha sottolineato che è tardi per cambiare cavallo: “Il prossimo anno accadranno molte cose che nessuno può prevedere e il team di Biden afferma che la sua determinazione a candidarsi è ferma. Solo lui può prendere questa decisione. Se conferma la sua candidatura, sarà il candidato dei democratici. Ciò che deve decidere è se è saggio: se è nel SUO migliore interesse o in quello del Paese?”. “C’è anche il rischio associato a cambiare rotta ora, poiché c’è poco tempo rimasto per una campagna per le primarie – e le campagne sono il modo in cui testiamo i candidati. Ma c’è molto talento di leadership nel partito democratico, pronto a emergere”, ha aggiunto Axelrod, riferendosi alla candidatura presidenziale del Governatore della Florida Ron DeSantis per il 2024.

LEGGI ANCHE:

GUERRA IN MEDIO ORIENTE/ "Gaza, palestinesi e Israele, ecco le condizioni per i due Stati"Putin apre agli USA: "Recuperiamo il dialogo"/ "Lavoriamo assieme per preservare la stabilità globale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA