BIDEN vs PUTIN/ Se le frittelle ucraine fanno sognare la conversione di Zaccheo

Caro direttore,

chi lo dice che per fare certi sogni bisogna essere per forza di colore e chiamarsi Martin Luther King? A volte basta mangiare qualche frittella ucraina in più e una notte un po’ agitata può produrre sogni inaspettati. Ho già proposto più volte su questo giornale una possibile soluzione delle trattative per la pace basata su quel Trattato Ctso che a suo tempo fu proprio Putin a stabilire con alcuni paesi dell’ex Urss.

L’Ucraina, invece che entrare nella Nato, stipula lo stesso trattato, difensivo, con alcuni Paesi che ne garantiscono la sicurezza. Già, ma quali? E se fossero proprio gli Stati Uniti e la Federazione Russa, con un tocco di Unione Europea attraverso la Francia che ne ha attualmente la presidenza?

Certo, oggi le relazioni tra America e Russia non sono proprio cordiali, ma sai che bella figura farebbero proprio loro davanti al mondo, che spesso le indica come i potenti cattivoni di turno! E poi, oltre a guadagnarci un po’ di stima, ci guadagnerebbero anche un po’ di soldi e, finite le sanzioni, staremmo tutti un po’ meglio e, forse, potremmo anche trovare qualche soldino per affrontare certe questioni tipo cambiamento climatico e fame nel mondo.

Altro che 2% per le spese militari, come ha criticato Papa Francesco, uno che non si fa mai i fatti suoi, anche perché pretende sempre di farsi i fatti di Qualcun altro. Così anche Francesco non sarebbe più obbligato a vergognarsi per i peccati degli altri, tornando a farlo per i suoi e per quelli dei suoi, e forse, per dare il buon esempio, potrebbe trasformare il corpo delle Guardie svizzere in una specie di esercito della salvezza. Ed “Esercito della Salvezza” sarebbe anche un bel nome, anche se non proprio nuovo, per i soldati del Papa.

Tornando al sogno: c’è già lo slogan pronto per lanciare l’iniziativa di pace garantita da Usa e Russia: “Amate i vostri nemici”. Oddio, come slogan non è proprio nuovo, ma chi lo ha inventato tutto sommato è diventato anche molto famoso. E poi in fondo, un pubblico cattolicone come Biden e un dichiarato ortodossone come Putin qualche remota reminiscenza cristiana dovrebbero averla…

Sognare una cosa così, a parte le frittelle ucraine della dott.ssa Nataliia, richiederebbe una fede della Madonna. Altrimenti per cosa continuiamo a pregarla?

Cara Madonna, adesso aspettiamo un segno. Non piangere sangue da certe statue, lascia perdere di far girare il sole su certe montagne, ma intervieni su quei “craponi” di potenti che qualche volta, anche loro, possono cadere dalla pianta, come Zaccheo. Per informazioni rivolgiti a tuo Figlio, che se ne intende di queste cose.

E poi ti prometto che faremo una festa che in confronto il pranzo di Epulone sarebbe come la dieta che mi ha prescritto la mia dietologa.

Lo so, non dovevo mangiare tutte quelle frittele ucraine, però a volte anche da una sana indigestione possono venire buone idee, cioè idee di bene.

