Biden-Xi Jinping, oggi incontro G20/ “Cooperazione Usa-Cina”. Temi da Russia a Taiwan

LA STRETTA DI MANO BIDEN-XI JINPING AL G20 DI BALI

È cominciato alle 10.30 con una sonora stretta di mano il vertice più atteso di questo G20 a Bali tra il Presidente Usa Joe Biden e il Presidente della Cina Xi Jinping: 10 anni dopo il primo incontro “in presenza”, quando ancora il n.1 della Casa Bianca era il vice di Barack Obama, i leader delle due nazioni più importanti economicamente al mondo si ritrovano per provare a gettare le basi di una cooperazione a lungo termine che impedisca l’escalation da “terza guerra mondiale” (vedi casi Ucraina-Russia, Taiwan e Coreee) ma che possa riproporre la competizione geo-politico-economica tra le due superpotenze mondiali senza la “guerra” vista negli ultimi anni tra dazi e minacce da ambo i lati. «Evitiamo i conflitti», ha detto il Presidente Usa aprendo il bilaterale che durerà circa due ore a Bali.

«La posta in gioco del tanto atteso colloquio è alta – inquadra la Cnn nel presentare il bilaterale Usa-Cina alla vigilia del G20 di Bali (15-16 novembre) -. In un mondo sconvolto dall’invasione russa dell’Ucraina, dalla pandemia di Covid-19 e dalla devastazione del cambiamento climatico, le due maggiori potenze devono collaborare più che mai per infondere stabilità, invece di alimentare tensioni più profonde. Ma le aspettative per l’incontro sono basse». Biden fa sapere da fonti della Casa Bianca che con l’omologo cinese Xi si tentano diverse «aree di cooperazione», con la speranza di uscire da questo incontro «con aree in cui i due Paesi, i due presidenti e i loro team possano lavorare in modo cooperativo su questioni sostanziali», fa sapere invece il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

TUTTI I TEMI SUL TAVOLO DEL VERTICE BIDEN-XI JINPING

Inevitabile, vista anche la mancata presenza al G20 di Bali del Presidente russo Vladimir Putin (ci sarà il Ministro degli Esteri Lavrov, sul quale tra l’altro un piccolo “giallo” è emerso in queste ore per un presunto ricovero in ospedale in Indonesia, subito smentito da Mosca), che il tema della guerra tra Ucraina e Russia sia al centro del dialogo Biden-Xi Jinping prima del G20. La cooperazione bilaterale, gli scambi economici e le opposte aree di influenza inevitabilmente perdono di importanza e valore se il clima di “terza guerra mondiale” permane in Europa e in Asia nei prossimi mesi. Per questo le relazioni tra Stati Uniti e Cina devono cominciare a decollare dopo diversi anni di scontri e sospetti reciproci: non solo Kiev però preoccupa le diplomazie, ma anche il nodo Taiwan (quello più caldo visto l’intento di Xi Jinping di riannettersi l’isola “ribelle” con Biden invece schierato a difendere Taipei) e quello tra le due Coree aggiungono tante carne al fuoco di questo bilaterale.

Xi Jinping arriva a questo vertice “forte” dell’incoronazione al terzo mandato dall’ultimo Congresso del Partito Comunista Cinese: l’economia però è in forte difficoltà a livello interno e la “politica zero Covid” continua a rendere semi-bloccato il Paese. Di contro, Joe Biden con la “non sconfitta” alle Elezioni di Midterm arriva con un’iniezione di fiducia importante che lo proietta nuovamente “fortificato” verso le Elezioni 2024; il problema è la tenuta interna del Partito Democratico, tutt’altro che gratifica dietro all’anziano Presidente che ancora non ha sciolto la riserva sul ricandidarsi. Per entrambi poi il problema inflazione non è da poco e proprio per questo una tentata cooperazione tra Biden e Xi Jinping deve in tutti i modi cercare di trovare un’argine alle tensioni internazionali che potrebbero mettere in seria difficoltà l’economia delle pur due maggiori potenze mondiali.

